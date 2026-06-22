Xe container chở hơn 100 xe máy bốc cháy trên cầu Bến Thủy 2 bắc qua sông Lam

Tóm tắt

VOV.VN - Một vụ cháy lớn xảy ra trên cầu Bến Thủy 2 bắc qua sông Lam nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, thiêu rụi toàn bộ thùng xe container đang vận chuyển hơn 100 xe máy.