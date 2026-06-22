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VOV.VN - Một vụ cháy lớn xảy ra trên cầu Bến Thủy 2 bắc qua sông Lam nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, thiêu rụi toàn bộ thùng xe container đang vận chuyển hơn 100 xe máy.
Video
https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_xe_container_cho_hon_100_xe_may_boc_chay_tren_cau_ben_thuy_2_bac_qua_song_lam.m3u8
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Xe container chở hơn 100 xe máy bốc cháy trên cầu Bến Thủy 2 bắc qua sông Lam
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2026-06/tiktok_xe_container_cho_hon_100_xe_may_boc_chay_tren_cau_ben_thuy_2_bac_qua_song_lam.m3u8
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