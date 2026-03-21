中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xe đạp điện công cộng bị niêm phong, tạm giữ vì người thuê vi phạm nồng độ cồn

Thứ Bảy, 16:20, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 20/3, lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có cả nữ tài xế và người điều khiển xe đạp điện công cộng.

Tối 20/3, các Đội CSGT đường bộ thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an cấp xã tổ chức kiểm soát nồng độ cồn trên toàn địa bàn thành phố, qua đó phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

xe dap dien cong cong bi niem phong, tam giu vi nguoi thue vi pham nong do con hinh anh 1
Lực lượng chức năng kiểm soát nồng độ cồn.

Điển hình, khoảng 20h41, tại đường Liễu Giai, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp với Công an phường Ngọc Hà kiểm tra nồng độ cồn người đàn ông điều khiển xe đạp điện công cộng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,207 mg/lít khí thở.

xe dap dien cong cong bi niem phong, tam giu vi nguoi thue vi pham nong do con hinh anh 2
Phương tiện anh T. di chuyển bị tạm giữ.

Làm việc với tổ công tác, anh P.H.T (trú tại Hà Nội, người vi phạm) thừa nhận đã sử dụng rượu, bia. Anh T. trình bày, ban đầu có ý định đi bộ về nhưng do quãng đường xa nên đã thuê xe đạp điện công cộng để di chuyển thì bị lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn. Với vi phạm trên, tổ công tác lập biên bản xử phạt và tạm giữ phương tiện.

Trong tối cùng ngày, tổ công tác phát hiện 6 trường hợp vi phạm, có cả nữ tài xế xe máy điện vi phạm nồng độ cồn.

xe dap dien cong cong bi niem phong, tam giu vi nguoi thue vi pham nong do con hinh anh 3
Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Cùng thời điểm, tại nút giao Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp với Công an phường Cầu Giấy phát hiện 7 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, hồi 20h31, lực lượng chức năng phát hiện anh N.T.V (trú tại Hà Nội) điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,746 mg/lít khí thở (gần gấp 2 lần mức kịch khung). Người này thừa nhận vừa sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện.

20 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện 2 người đàn ông đi xe máy không gắn biển kiểm soát. Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,456 mg/lít khí thở. Đáng chú ý, cảnh sát phát hiện biển kiểm soát của phương tiện được cất giấu trong cốp xe.

xe dap dien cong cong bi niem phong, tam giu vi nguoi thue vi pham nong do con hinh anh 4
Các trường hợp vi phạm bị lập biên bản.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia.

Trường hợp đã uống rượu bia, cần lựa chọn các hình thức di chuyển phù hợp như taxi, xe công nghệ, phương tiện công cộng hoặc nhờ người thân hỗ trợ, không điều khiển bất kỳ phương tiện nào tham gia giao thông, kể cả xe đạp hay xe đạp điện, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

PV/VTC News
Tag: nồng độ cồn Xe đạp điện công cộng nữ tài xế
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xử phạt tài xế lái “xe cứu thương” biển xanh vi phạm nồng độ cồn ở Hà Nội
VOV.VN - Rạng sáng 9/3, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 6 vừa lập biên bản xử phạt tài xế V.T.H. (SN 1986, trú tại Hà Nội) do điều khiển ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,071 mg/lít khí thở. Với hành vi vi phạm trên, tài xế H. sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên GPLX

Cảnh sát rút súng khống chế tài xế xe tải "thông chốt" kiểm tra nồng độ cồn

VOV.VN - Tài xế Vũ Văn Tuấn không chấp hành lệnh dừng xe kiểm tra, tăng ga bỏ chạy, buộc CSGT phải dùng súng khống chế sau gần 1km truy đuổi.

Không để lơi lỏng kiểm soát nồng độ cồn sau Tết ở Hà Nội

VOV.VN - Trong khung giờ trưa ngày đầu tiên người dân trở lại làm việc sau Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn thành phố ghi nhận đã có 90 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Xử lý hơn 26.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn trong 9 ngày nghỉ Tết

VOV.VN - Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện, xử lý 26.337 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. So với cùng thời gian Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tăng 9.188 trường hợp.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục