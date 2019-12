Xe đầu kéo chở than bốc cháy dữ dội ở Nghệ An

Ngày 12/12, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC – CNCH, Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa dập tắt thành công đám cháy xe đầu kéo chở than khi đang lưu thông trên đường trong đêm tối.

Nơi xảy ra vụ việc.

Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 21h40’ ngày 11/12, trên đường N5, đoạn đi qua địa phận xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Lúc này, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ phần lốp phía đuôi xe đầu kéo rồi cháy lan lên phần thùng chở than phía trên. Trong phút chốc, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ phần thùng xe chở than.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 8 huy động 20 cán bộ chiến sỹ cùng 2 xe chữa cháy nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp lực lượng chức năng địa phương tiến hành chữa cháy kịp thời. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Ngọn lửa bùng phát rồi bao trùm chiếc xe.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ./.