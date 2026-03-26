Xế hộp Lexus gây tai nạn liên hoàn giữa đêm tại Hà Nội, nhiều người nhập viện
VOV.VN - Vào khoảng 23h40 ngày 25/3, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra tại nút giao Trung Kính – Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa, Hà Nội), khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng và hai người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô Lexus RX350 mang BKS 30K-201.XX do tài xế V.Q.C. (SN 1987, trú tại Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng từ Trung Kính đi Dương Đình Nghệ.
Khi đến khu vực nút giao, chiếc xe bất ngờ tăng tốc, va chạm với một ô tô mang BKS 30L-665.XX. Sau cú va chạm ban đầu, phương tiện này tiếp tục lao sang làn đường ngược chiều, đâm vào thêm 3 ô tô và 1 xe máy khác trước khi bị lật ngửa giữa đường.
Hậu quả, vụ tai nạn khiến hai người bị thương, trong đó người điều khiển xe máy bị gãy tay và chân, được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng, giao thông khu vực bị ảnh hưởng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.
Qua kiểm tra ban đầu, tài xế ô tô không vi phạm nồng độ cồn. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.