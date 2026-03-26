Xế hộp Lexus gây tai nạn liên hoàn giữa đêm tại Hà Nội, nhiều người nhập viện

Thứ Năm, 06:27, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vào khoảng 23h40 ngày 25/3, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra tại nút giao Trung Kính – Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa, Hà Nội), khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng và hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô Lexus RX350 mang BKS 30K-201.XX do tài xế V.Q.C. (SN 1987, trú tại Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng từ Trung Kính đi Dương Đình Nghệ.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Khi đến khu vực nút giao, chiếc xe bất ngờ tăng tốc, va chạm với một ô tô mang BKS 30L-665.XX. Sau cú va chạm ban đầu, phương tiện này tiếp tục lao sang làn đường ngược chiều, đâm vào thêm 3 ô tô và 1 xe máy khác trước khi bị lật ngửa giữa đường.

Xe Lexus đi ngược chiều gây tai nạn liên hoàn vào nhiều phương tiện khác

Hậu quả, vụ tai nạn khiến hai người bị thương, trong đó người điều khiển xe máy bị gãy tay và chân, được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng, giao thông khu vực bị ảnh hưởng.

Xe Lexus lật ngang đường

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nhiều người bị phương phải chuyển đi cấp cứu
Cảnh sát phong toả hiện trường

Qua kiểm tra ban đầu, tài xế ô tô không vi phạm nồng độ cồn. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Văn Ngân/VOV.VN
Tin liên quan

Vụ tai nạn liên hoàn ở Nguyễn Chánh, Hà Nội: Một người tử vong
Vụ tai nạn liên hoàn ở Nguyễn Chánh, Hà Nội: Một người tử vong

VOV.VN - Theo thông tin từ Bệnh viện 198 Bộ Công an, vụ ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh, Hà Nội đã khiến nhiều người bị thương được đưa tới viện này. Trong đó, có một phụ nữ 50 tuổi đã tử vong.

Danh tính tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh, Hà Nội
Danh tính tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh, Hà Nội

VOV.VN - Ông N.V.S (SN 1960) được xác định là tài xế gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hoà, TP Hà Nội) khiến 3 người bị thương. Theo kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ông S. vi phạm ở mức 0,264 mg/L khí thở.

Hà Nội: Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn ở Nguyễn Chánh, nhiều người nhập viện
Hà Nội: Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn ở Nguyễn Chánh, nhiều người nhập viện

VOV.VN - Vào khoảng 18h49 phút tối nay (6/3) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh, Hà Nội khiến nhiều người phải đi cấp cứu.

