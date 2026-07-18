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VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai, giữa xe khách và xe tải khiến tài xế xe khách tử vong, 5 người khác bị thương.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_xe-khach-dam-xe-tai-tren-cao-toc-noi-bai-lao-cai-khien-1-nguoi-tu-vong-l2.m3u8
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Xe khách đâm xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 1 người tử vong
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2026-07/tiktok_xe-khach-dam-xe-tai-tren-cao-toc-noi-bai-lao-cai-khien-1-nguoi-tu-vong-l2.m3u8
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