Xe khách đâm xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 1 người tử vong

Tóm tắt

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai, giữa xe khách và xe tải khiến tài xế xe khách tử vong, 5 người khác bị thương.

