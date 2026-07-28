Xe khách tông vào vách núi trên đèo Khánh Lê, hành khách hoảng loạn

Tóm tắt

VOV.VN - Đang lưu thông trên quốc lộ 27C qua tỉnh Khánh Hòa, ô tô khách bất ngờ loạng choạng rồi tông vào vách núi trên đèo Khánh Lê, khiến nhiều hành khách hoảng loạn.

