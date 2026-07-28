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VOV.VN - Đang lưu thông trên quốc lộ 27C qua tỉnh Khánh Hòa, ô tô khách bất ngờ loạng choạng rồi tông vào vách núi trên đèo Khánh Lê, khiến nhiều hành khách hoảng loạn.
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Xe khách tông vào vách núi trên đèo Khánh Lê, hành khách hoảng loạn
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2026-07/tiktok_xe-khach-tong-vao-vach-nui-tren-deo-khanh-le-hanh-khach-hoang-loan-.m3u8
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