Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Rạng sáng 3/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, khiến 2 người đi xe máy tử vong.
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_xe_khach_va_cham_xe_may_tren_quoc_lo_1_o_ha_tinh_2_nguoi_tu_vong_.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Xe khách va chạm xe máy trên Quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh, 2 người tử vong
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok_xe_khach_va_cham_xe_may_tren_quoc_lo_1_o_ha_tinh_2_nguoi_tu_vong_.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật