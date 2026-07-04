Xe khách va chạm xe máy trên Quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh, 2 người tử vong

Tóm tắt

VOV.VN - Rạng sáng 3/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, khiến 2 người đi xe máy tử vong.

