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VOV.VN - Vào khoảng 0h05 ngày 27/7, trên đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua số 17 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe máy đi ngược chiều và ô tô con, khiến một người bị thương.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_xe-may-di-nguoc-chieu-tren-vanh-dai-3-tren-cao-dam-truc-dien-vao-o-to-.m3u8
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Từ khóa
Xe máy đi ngược chiều trên Vành đai 3 trên cao đâm trực diện vào ô tô
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2026-07/tiktok_xe-may-di-nguoc-chieu-tren-vanh-dai-3-tren-cao-dam-truc-dien-vao-o-to-.m3u8
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