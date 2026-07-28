Xe máy đi ngược chiều trên Vành đai 3 trên cao đâm trực diện vào ô tô

Tóm tắt

VOV.VN - Vào khoảng 0h05 ngày 27/7, trên đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua số 17 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe máy đi ngược chiều và ô tô con, khiến một người bị thương.

