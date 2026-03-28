Xe tải bốc cháy, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo ùn ứ kéo dài

Thứ Bảy, 18:35, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 28/3, một xe ô tô tải chở máy móc nông nghiệp bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, đoạn qua xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa, khiến giao thông bị ùn tắc.

Khoảng 14 giờ 45 phút, tài xế Vũ Văn Tâm điều khiển xe tải chở nhiều máy móc nông nghiệp chạy trên cao tốc theo hướng từ phía Nam  ra Bắc. Khi đến khu vực gần nút giao Du Long, thuộc xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa, phát hiện khói bốc lên từ xe nên nhanh chóng dừng phương tiện, thoát ra ngoài và cảnh báo các xe phía sau.

Đám cháy được lực lượng chức năng khống chế

Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát mạnh, nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe tải. Nhiều phương tiện lưu thông cùng chiều phải dừng lại từ xa để tránh nguy hiểm, khiến giao thông trên tuyến cao tốc ùn ứ hơn 1 km.

Nhiều máy móc và hàng hóa trên xe đã bị thiêu rụi

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều máy móc  trên xe đã bị thiêu rụi.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, phần thùng phía sau cháy trơ khung. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ cháy xảy ra trên Cao tốc Bắc- Nam đoạn qua tỉnh Khánh Hòa

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài hơn 78 km, có 4 làn xe, được đưa vào khai thác từ tháng 4/2024, tốc độ khai thác tối đa 90 km mỗi giờ. Từ năm 2025 đến nay, trên tuyến đã xảy ra một số sự cố giao thông, trong đó có các vụ cháy xe do phương tiện gặp trục trặc kỹ thuật khi lưu thông tốc độ cao.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Để tài xế vi phạm không thể “chạy làng”

VOV.VN - Lâu nay, tình trạng thiếu dữ liệu về tài xế khiến doanh nghiệp vận tải tuyển dụng phải tài xế nghiện ma túy, tài xế vi phạm từ doanh nghiệp này, bỏ sang doanh nghiệp khác, làm gia tăng nguy cơ mất ATGT. Có thể xây dựng dữ liệu để kiểm soát chất lượng tài xế, góp phần giảm thiểu tình trạng này được không?

Xe đầu kéo cháy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Sáng 25/3, xe container đang lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hướng về TPHCM bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa bùng nhanh và trùm lên phần thùng container phía sau.

Xe ô tô đầu kéo bốc cháy, tài xế tử vong

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Sông Trí (Hà Tĩnh) khiến xe ô tô đầu kéo bốc cháy dữ dội, tài xế tử vong tại hiện trường.

