Xe tải bốc cháy, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo ùn ứ kéo dài

Khoảng 14 giờ 45 phút, tài xế Vũ Văn Tâm điều khiển xe tải chở nhiều máy móc nông nghiệp chạy trên cao tốc theo hướng từ phía Nam ra Bắc. Khi đến khu vực gần nút giao Du Long, thuộc xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa, phát hiện khói bốc lên từ xe nên nhanh chóng dừng phương tiện, thoát ra ngoài và cảnh báo các xe phía sau.

Đám cháy được lực lượng chức năng khống chế

Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát mạnh, nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe tải. Nhiều phương tiện lưu thông cùng chiều phải dừng lại từ xa để tránh nguy hiểm, khiến giao thông trên tuyến cao tốc ùn ứ hơn 1 km.

Nhiều máy móc và hàng hóa trên xe đã bị thiêu rụi

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều máy móc trên xe đã bị thiêu rụi.

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, phần thùng phía sau cháy trơ khung. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ cháy xảy ra trên Cao tốc Bắc- Nam đoạn qua tỉnh Khánh Hòa

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài hơn 78 km, có 4 làn xe, được đưa vào khai thác từ tháng 4/2024, tốc độ khai thác tối đa 90 km mỗi giờ. Từ năm 2025 đến nay, trên tuyến đã xảy ra một số sự cố giao thông, trong đó có các vụ cháy xe do phương tiện gặp trục trặc kỹ thuật khi lưu thông tốc độ cao.