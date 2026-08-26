Xe tải lật đè ô tô con trên đèo, 7 người mắc kẹt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h, ô tô con chở 7 người lưu thông trên Quốc lộ 27 theo hướng Đắk Lắk - Lâm Đồng. Khi đến đoạn đèo Phú Sơn, xe bất ngờ bị một ô tô tải chạy cùng chiều lật nghiêng, đè trúng.

Hiện trường xe tải lật nghiêng trên Quốc lộ 27, đoạn qua đèo Phú Sơn, xã Phú Sơn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Cú va chạm khiến ô tô con biến dạng, 7 người bên trong mắc kẹt. Người dân có mặt tại hiện trường đã phá kính chắn gió, đưa các nạn nhân ra ngoài. Hai người bị thương được chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Người dân phá kính, hỗ trợ đưa các nạn nhân ra khỏi ô tô con sau khi bị xe tải lật đè trúng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Phú Sơn Lâm Hà phối hợp với Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, đến hiện trường, tổ chức cứu hộ, khắc phục hậu quả và điều tiết giao thông qua khu vực.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ô tô tải bị nổ lốp dẫn đến lật nghiêng, đè lên ô tô con. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.