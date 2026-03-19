Xe tải mất lái trên Quốc lộ 6 làm 3 người bị thương

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 5h00’ sáng nay (19/3), xe ô tô tải mang biển kiểm soát 27A-180.82, chở hàng hóa, khi di chuyển theo hướng Hà Nội – Sơn La, đến vị trí trên do mất lái lật xe gây tai nạn. Hậu quả khiến 3 người bị thương, xe ô tô tải hư hỏng; các loại hàng hóa từ thùng xe văng ra đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, quần chúng nhân dân tổ chức cứu hộ, phân luồng đảm bảo giao thông thông suốt.