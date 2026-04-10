Xe tang lễ va chạm với xe máy điện tại Nghệ An, 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu,, khoảng hơn 8h ngày 10/4, trên Quốc lộ 7A, đoạn gần cầu Đô Lương (thuộc xóm Lưu Diên Lưu Sơn, xã Đô Lương) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách phục vụ tang lễ và xe máy điện.

Người phụ nữ tử vong tại hiện trường

Vào thời điểm trên, một người phụ nữ khoảng 60 tuổi (trú tại xóm Lưu Thịnh, xã Lưu Sơn cũ, nay là xã Đô Lương) điều khiển xe máy điện chở theo một cháu nhỏ khoảng hơn 2 tuổi, đi từ cửa hàng tạp hóa ven đường ra thì xảy ra va chạm với xe ô tô khách phục vụ tang lễ. Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Cháu nhỏ ngồi phía sau may mắn chỉ bị thương.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.