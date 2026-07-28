Xem xét kỷ luật 2 sinh viên y khoa dọa "tiêm thuốc độc" người bình luận

Tóm tắt

VOV.VN - Sau vụ việc hai sinh viên thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có phát ngôn thiếu chuẩn mực, gây bức xúc trên mạng xã hội, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết sẽ họp hội đồng kỷ luật và xử lý nghiêm theo quy định.

