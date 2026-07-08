Xôn xao con cua biển "đột biến" có 2 càng nhưng 8 kẹp

Tóm tắt

VOV.VN - Một con cua đực nặng khoảng 300g với hình thù kỳ lạ vừa được phát hiện tại một vựa cua ở xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau. Thay vì chỉ có hai kẹp ở mỗi càng như bình thường, con cua này có tới 4 kẹp.

