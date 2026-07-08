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VOV.VN - Một con cua đực nặng khoảng 300g với hình thù kỳ lạ vừa được phát hiện tại một vựa cua ở xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau. Thay vì chỉ có hai kẹp ở mỗi càng như bình thường, con cua này có tới 4 kẹp.
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Xôn xao con cua biển "đột biến" có 2 càng nhưng 8 kẹp
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2026-07/tiktok_xon_xao_con_cua_bien_dot_bien_co_2_cang_nhung_8_kep.m3u8
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