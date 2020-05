Xử lý hậu quả vụ tai nạn lao động ở công trường thủy điện tại Kon Tum

Như VOV đã đưa tin, chiều 25/5, tại công trường xây dựng thủy điện Plei Kần, ở thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương. Ngay trong chiều tối và đêm 25/5, ngành chức năng tỉnh Kon Tum đã tập trung xử lý hậu quả vụ tai nạn lao động.

Công trường xây dựng thủy điện Plei Kần nơi xảy ra vụ tai nạn lao động.

Đối với 3 công nhân tử vong tại chỗ, lực lượng Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đúng theo quy định. Trong chiều tối 25/5, 3 công nhân may mắn thoát nạn nhưng bị đa chấn thương đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu. Trong đó công nhân A Thiêng (23 tuổi), trú thôn 4 thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi bị chấn thương đầu, vùng lưng; A Đục (23 tuổi), trú thôn 5 thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi bị chấn thương vùng mông phải và A Xen, trú tại thôn Đăk Manh 2, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô chấn thương cẳng tay trái, bàn chân phải.

Đến sáng nay 26/5, cả ba công nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đang tiếp tục được các bác sỹ bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum tích cực chăm sóc, điều trị. Về tình hình xử lý hậu quả vụ tai nạn lao động, ông Lê Như Nhất, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Kon Tum cho biết thông tin:

“Với trách nhiệm quản lý Nhà nước, Sở Công thương đã liên hệ trực tiếp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, cơ quan quản lý an toàn lao động để kiểm tra hiện trường, đồng thời tham mưu UBND tỉnh có chỉ đạo kịp thời. Trước hết Sở Công thương cũng đã có báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cho Công an tỉnh, Công an huyện Ngọc Hồi điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, chỉ đạo doanh nghiệp phối hợp tốt với gia đình và thân nhân phục vụ việc an táng đối với người chết và chăm sóc tốt nhất đối với bệnh nhân hiện đang cấp cứu tại bệnh viện”- ông Lê Như Nhất cho biết./.