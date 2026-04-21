Xử lý thực phẩm bẩn với tinh thần "không vùng cấm, không ngoại lệ"

Phát biểu tại Quốc hội sáng nay (21/4), đại biểu Lê Thị Thanh Lam cho rằng, tình trạng thực phẩm bẩn, hàng kém chất lượng vẫn là vấn đề gây lo lắng, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đặc biệt là bữa ăn hàng ngày và bữa ăn học đường.

Đại biểu dẫn chứng, chỉ riêng quý I năm 2026, cả nước đã ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm. Đáng lo ngại, đã phát hiện vụ việc khoảng 300 tấn thịt lợn bị bệnh đưa ra thị trường, trong đó có cả các bếp ăn tập thể và bếp ăn trường học. Điều này cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm không chỉ dừng lại ở thị trường, mà đã len lỏi vào những nơi đáng lẽ phải được kiểm soát chặt chẽ nhất.

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam, Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ phát biểu

Theo đại biểu Lê Thị Thanh Lam nhận định, đây không chỉ là câu chuyện quản lý thị trường hay an toàn vệ sinh thực phẩm nói chung, mà còn là nỗi lo rất cụ thể trong mỗi gia đình, nhất là với các phụ huynh có con em học bán trú. “Đối với hành vi đưa thực phẩm không an toàn vào trường học, bếp ăn bán trú, cần có chế tài xử lý nghiêm khắc hơn, bởi đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp là học sinh, trẻ em, gây tác động không chỉ trước mắt mà còn lâu dài đến sức khỏe và sự phát triển của các em”, đại biểu đề nghị.

Từ thực tiễn trên, đại biểu Lê Thị Thanh Lam cũng đề nghị, cần siết chặt trách nhiệm của đơn vị cung ứng, nhà trường, đơn vị tổ chức bếp ăn và cơ quan quản lý tại địa phương. Bắt buộc công khai đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn để phụ huynh và xã hội cùng giám sát.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác hậu kiểm, kiểm tra đột xuất và truy xuất nguồn gốc để ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa; không để những kẽ hở trong quản lý trở thành con đường để thực phẩm bẩn đi vào bữa ăn của từng gia đình và học sinh.

Trả lời đại biểu Quốc hội về vấn đề kiểm soát an toàn thực phẩm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho rằng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan phối hợp với Bộ Y tế về vấn đề này. Tới đây, Bộ Y tế rà soát, sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Y tế về vấn đề này.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu

Trả lời trước Quốc hội về vấn đề an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho hay, thời gian qua cả hệ thống chính trị, toàn xã hộ đã đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm liên quan đến an toàn thực phẩm. Kỳ họp này, Quốc hội cũng họp đúng vào Tháng hành động vì An toàn thực phẩm. Chính phủ đang chỉ đạo các cấp, ngành tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm; xác định, đây là việc phải làm thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng cho biết, hàng năm các cấp đã tăng cường kiểm tra đối với hơn 300.000 cơ sở về an toàn thực phẩm và đã xử lý rất nhiều vụ vi phạm. Bộ Công an đã có nhiều chuyên án từ cấp Trung ương đến địa phương để phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tội phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.

Về hoàn thiện thể chế, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, hiện nay Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), dự kiến sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 năm 2026. Chính phủ cũng đang chỉ đạo xây dựng đề án, giao một cơ quan chủ trì quản lý thống nhất về an toàn thực phẩm để đảm bảo hiệu quả.

“Hiện nay Chính phủ cũng đang tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm, đồng thời có những giải pháp để bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chính đáng, các doanh nghiệp trong thời gian qua bị ảnh hưởng bởi nạn thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, với tinh thần đấu tranh “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” nhằm bảo vệ sức khỏe của Nhân dân”, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng cho biết, Chính phủ cũng chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác truyền thông tới người dân, doanh nghiệp để mọi người cùng tham gia, đấu tranh phòng ngừa đối với nạn thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Liên quan đến lĩnh vực y tế, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng làm rõ phương án tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo quy định của Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Ngay sau khi Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội thông qua vào tháng 12/2025, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế ban hành hướng dẫn cụ thể cho từng nhóm đối tượng. Theo đó, đối với trẻ em dưới 6 tuổi sẽ tập trung vào theo dõi phát triển thể chất, tinh thần, dinh dưỡng và tiêm chủng. Đối với học sinh, thực hiện khám lâm sàng toàn diện và sàng lọc các yếu tố nguy cơ. Đối với người trưởng thành, ngoài khám lâm sàng còn thực hiện một số xét nghiệm cận lâm sàng cơ bản nhằm phát hiện sớm bệnh tật, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm. Các nội dung này nhằm phát hiện sớm, tư vấn và theo dõi sức khỏe lâu dài cho người dân. Về nguồn lực và kinh phí thực hiện, được bố trí từ ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Đối với các nhóm chưa tham gia bảo hiểm y tế, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí để tổ chức khám sàng lọc miễn phí. “Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân đã được triển khai theo hướng có lộ trình, từng bước hoàn thiện về cơ chế, chuyên môn và tổ chức thực hiện. Hoạt động này góp phần chuyển dần sang phát hiện sớm, theo dõi sức khỏe thường xuyên và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Hiện nay là chính phủ đang chỉ đạo Bộ Y tế để khẩn trương ban hành sớm cái cơ sở pháp lý cho các địa phương triển khai thực hiện.