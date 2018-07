Xử nghiêm vụ thanh niên nhận là cháu Trưởng công an thành phố Sơn La

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền clip nam thanh niên có cử chỉ, lời nói chống đối, xúc phạm tổ công tác của Công an thành phố Sơn La đang làm nhiệm vụ. Nhiều tờ báo cũng đưa tin về vụ việc gây bức xúc dư luận này. Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV - Tây Bắc. Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La trả lời phỏng vấn của PV/VOV - Tây Bắc.

PV: Thưa ông, vụ việc nam thanh niên có hành vi xúc phạm tổ công tác Công an thành phố Sơn La đã được xác minh và xử lý như thế nào?

Ông Nguyễn Ngọc Điệp: Theo báo cáo của Công an thành phố thì vụ việc đã diễn trên đường phố Sơn La. Cụ thể là khoảng 18 giờ, ngày 02/7/2018, tại khu vực tổ 6 - phường Quyết Tâm, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, Công an phường Quyết Tâm phát hiện 1 nam thanh niên là anh Đỗ Mạnh Dũng, sinh năm 1990, có hộ khẩu thường trú tại tổ 8, phường Tô Hiệu; hiện đang sinh sống tại tổ 3, phường Quyết Tâm, TP Sơn La, điều khiển xe máy mang nhãn hiệu HONDA LEAD biển kiểm soát 26K - 9569 phía sau chở 1 nữ giới. Cả 2 người đều không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác đã ra tín hiệu và yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tuy nhiên, khi vừa dừng xe, anh Dũng không những không chấp hành yêu cầu của tổ công tác mà liên tục có những lời nói, hành vi chống đối, xúc phạm tổ công tác. Tổ công tác đã bình tĩnh, kiên trì giải thích để anh Dũng chấp hành, nhưng anh Dũng vẫn tiếp tục có nhiều lời nói, cử chỉ xúc phạm người thi hành công vụ. Sau đó, anh Dũng còn gọi điện cho bố nói là đang bị Công an phường Quyết Tâm bắt xe và vu cáo là bị công an đánh. Bố mẹ Đỗ Mạnh Dũng là ông Đỗ mạnh Cường, sinh năm 1965 và bà Đặng Thị Miên, sinh năm 1966, hiện đang sinh sống tại tổ 3, phường Quyết Tâm, đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc.

Tổ công tác tiếp tục giải thích cho ông Cường và bà Miên biết về lỗi vi phạm của con trai ông bà và yêu cầu chấp hành. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là ông Cường và bà Miên không khuyên bảo con mình chấp hành pháp luật, ngược lại, họ lại cùng con trai tiếp tục có những cử chỉ, lời nói thách thức, xúc phạm và gây khó dễ cho công tác xử lý của Tổ công tác.

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản vi phạm, thu giữ phương tiện. Hiện nay, Công an thành phố Sơn La đang tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

PV: Liên quan đến nội dung trong clip được đăng tải, Đỗ Mạnh Dũng có nói “Bác tao là Trưởng Công an thành phố….”. Vậy thực tế có đúng như vậy không, thưa ông?

Ông Nguyễn Ngọc Điệp: Công an TP Sơn La đã xác minh và khẳng định nội dung này là không đúng sự thật. Đồng chí Trưởng Công an thành phố Sơn La không có mối quan hệ nào với anh Đỗ Mạnh Dũng cũng như với gia đình anh ta. Đối tượng tự mạo nhận là người nhà của đồng chí Trưởng Công an thành phố, rõ ràng là nhằm mục đích đe dọa Tổ công tác đang làm nhiệm vụ, hy vọng có thể trốn tránh được việc bị Tổ công tác xử lý hành vi vi phạm.

PV: Vụ việc đang gây dư luận, ngoài lan truyền trên mạng xã hội, một số tờ báo cũng đã đưa tin phản ánh. Từ vụ việc này, thành phố Sơn La đã chỉ đạo Công an thành phố có các biện pháp xử lý, ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra như thế nào?

Ông Nguyễn Ngọc Điệp: Đây chính là vấn đề đang được UBND thành phố Sơn La quan tâm, chỉ đạo, đảm bảo mọi hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi xúc phạm, chống đối người thi hành công vụ đều phải được xử lý nghiêm minh.

Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng Công an thành phố tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm để răn đe, giáo dục chung; đồng thời phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, cũng như ý thức phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng trong việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh cho cán bộ chiến sĩ nhất là lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự trong xử lý, giải quyết các tình huống, các trường hợp vi phạm như trên./.

