Xử phạt 2 nam sinh lớp 11 làm xiếc trên xe máy để quay tiktok ở TP.HCM

Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 29/3, mạng xã hội TikTok lan truyền đoạn video ghi lại cảnh 2 nam sinh biểu diễn trên đường phố tại khu vực Ấp 2, xã Phú Giáo.

Cảnh hai nam sinh quay trên tiktok

Trong video, khi xe đang lưu thông, một nam sinh vẫn cầm lái trong khi người còn lại thản nhiên... đứng thẳng trên yên xe. Video chia sẻ gây hoang mang trong dư luận về nhận thức và hành vi thiếu hiểu biết của thanh thiếu niên.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định hai nhân vật chính là T.Q.K và H. (cùng SN 2009), hiện là học sinh lớp 11 trường THPT Phước Vĩnh.

Hai nam sinh bị công an mời lên làm việc

Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận hành vi nông nổi, nhận thức rõ việc sống ảo này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính mình và người đi đường.

Hiện Công an xã Phú Giáo đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.