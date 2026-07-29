Xử phạt chủ cơ sở y tế vì quảng cáo sai sự thật ở Đắk Lắk 45 triệu đồng

Sáng 29/7, ông Nay Phi La, Giám đốc sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với một chủ cơ sở y tế tư nhân số tiền 45 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động cơ sở này trong vòng 18 tháng.

Cơ sở y tế do ông T. làm chủ bị đình chỉ 18 tháng.

Cụ thể, chủ cơ sở y tế tư nhân là ông T. Q. T, sinh năm 1990, trú Tổ dân phố 3, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Cơ sở y tế của ông T. có trụ sở tại Thôn 6, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk. Lý do ông T. bị xử phạt hành chính do cơ sở đã có vi phạm "Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động hoặc tại địa điểm không được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh".

Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/7/2026. Cá nhân ông T. Q. T phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt và nộp phạt theo đúng thời gian quy định. Ngoài ra, cơ sở y tế do người này làm chủ cũng phải tuân thủ nghiêm quyết định đình chỉ hoạt động trong vòng 18 tháng.