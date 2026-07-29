English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xử phạt chủ cơ sở y tế vì quảng cáo sai sự thật ở Đắk Lắk 45 triệu đồng

Thứ Tư, 11:46, 29/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với hành vi gian lận, chủ một cơ sở y tế tư nhân ở Đắk Lắk đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính hàng chục triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 18 tháng.

Sáng 29/7, ông Nay Phi La, Giám đốc sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với một chủ cơ sở y tế tư nhân số tiền 45 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động cơ sở này trong vòng 18 tháng. 

xu phat chu co so y te vi quang cao sai su that o Dak lak 45 trieu dong hinh anh 1
Cơ sở y tế do ông T. làm chủ bị đình chỉ 18 tháng.

Cụ thể, chủ cơ sở y tế tư nhân là ông T. Q. T, sinh năm 1990, trú Tổ dân phố 3, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Cơ sở y tế của ông T. có trụ sở tại Thôn 6, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk. Lý do ông T. bị xử phạt hành chính do cơ sở đã có vi phạm "Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động hoặc tại địa điểm không được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh".

Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/7/2026. Cá nhân ông T. Q. T phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt và nộp phạt theo đúng thời gian quy định. Ngoài ra, cơ sở y tế do người này làm chủ cũng phải tuân thủ nghiêm quyết định đình chỉ hoạt động trong vòng 18 tháng.

ảnh bìa bv.jpg

Sở Y tế TP.HCM xử phạt nhiều cơ sở y, dược

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM mới đây đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH dược phẩm BV Pharma (18 Lê Thị Sọc, xã Phú Hòa Đông, TP.HCM), với tổng số tiền 100 triệu đồng do vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh dược.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gia Lai xử phạt 12 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực y tế
Gia Lai xử phạt 12 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực y tế

VOV.VN - Thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất và xử lý nhiều cơ sở vi phạm.

Gia Lai xử phạt 12 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực y tế

Gia Lai xử phạt 12 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực y tế

VOV.VN - Thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất và xử lý nhiều cơ sở vi phạm.

Xử phạt 8 cơ sở kinh doanh dược, thực phẩm, vật tư y tế vi phạm tại Điện Biên
Xử phạt 8 cơ sở kinh doanh dược, thực phẩm, vật tư y tế vi phạm tại Điện Biên

VOV.VN - Phát hiện nhiều hành vi vi phạm như buôn bán hàng nhập lậu, không chứng minh được nguồn gốc sản phẩm... Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Điện Biên đã xử phạt 8 cơ sở kinh doanh dược, thực phẩm và vật tư y tế với tổng số tiền gần 30 triệu đồng. Toàn bộ hàng hóa không rõ nguồn gốc đã bị buộc tiêu hủy tại chỗ.

Xử phạt 8 cơ sở kinh doanh dược, thực phẩm, vật tư y tế vi phạm tại Điện Biên

Xử phạt 8 cơ sở kinh doanh dược, thực phẩm, vật tư y tế vi phạm tại Điện Biên

VOV.VN - Phát hiện nhiều hành vi vi phạm như buôn bán hàng nhập lậu, không chứng minh được nguồn gốc sản phẩm... Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Điện Biên đã xử phạt 8 cơ sở kinh doanh dược, thực phẩm và vật tư y tế với tổng số tiền gần 30 triệu đồng. Toàn bộ hàng hóa không rõ nguồn gốc đã bị buộc tiêu hủy tại chỗ.

6 cơ sở y tế tư nhân ở Điện Biên bị xử phạt do vi phạm quy định của pháp luật
6 cơ sở y tế tư nhân ở Điện Biên bị xử phạt do vi phạm quy định của pháp luật

VOV.VN - Trong đợt kiểm tra đột xuất kéo dài từ đầu tháng 4 đến nay, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã phát hiện nhiều vi phạm tại các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn; trong đó, 3 cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động do vi phạm nghiêm trọng các quy định trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

6 cơ sở y tế tư nhân ở Điện Biên bị xử phạt do vi phạm quy định của pháp luật

6 cơ sở y tế tư nhân ở Điện Biên bị xử phạt do vi phạm quy định của pháp luật

VOV.VN - Trong đợt kiểm tra đột xuất kéo dài từ đầu tháng 4 đến nay, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã phát hiện nhiều vi phạm tại các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn; trong đó, 3 cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động do vi phạm nghiêm trọng các quy định trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục