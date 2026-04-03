Xử phạt người đàn ông đốt rác dưới chân cầu Thăng Long, gây khói đen mù mịt

Thứ Sáu, 15:26, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 3/4, lãnh đạo UBND phường Phú Thượng (TP Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và làm rõ vụ việc một người đàn ông đốt rác dưới khu vực chân cầu Thăng Long, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vào sáng 3/4, người dân phát hiện một đám khói đen bốc lên dày đặc từ khu vực dưới chân cầu Thăng Long. Khói lan rộng, bao phủ một vùng, gây ảnh hưởng đến tầm nhìn và chất lượng không khí, khiến nhiều người dân lo ngại.

Hình ảnh người đàn ông cố tình đốt rác bừa bãi dưới chân cầu Thăng Long

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Phú Thượng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, bao gồm công an phường và các đơn vị liên quan, nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xử lý vụ việc. Lực lượng chức năng đã tiến hành dập tắt đám cháy, đồng thời tổ chức thu gom, xử lý lượng rác thải bị đốt nhằm hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường.

Qua xác minh, Công an phường Phú Thượng xác định, người thực hiện hành vi đốt rác là ông H.C.T. (SN 1974, trú tại địa phương).

Lãnh đạo UBND phường Phú Thượng cho biết, hành vi đốt rác không đúng quy định không chỉ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, gây mất an toàn khu vực xung quanh, đặc biệt tại khu vực gần công trình giao thông trọng điểm như cầu Thăng Long.

Với vi phạm trên, ông H.C.T. bị xử phạt hành chính 3 triệu đồng, đồng thời buộc phải khôi phục hiện trạng ban đầu, thu dọn toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng theo quy định.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không tự ý đốt rác thải, đồng thời kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi gây ô nhiễm để được xử lý theo quy định.

Vườn hoa dưới chân cầu Nhật Tân bị biến thành điểm đỗ xe, tập lái, đốt rác mịt mù

VOV.VN - Tọa lạc tại vị trí cửa ngõ quan trọng nối trung tâm Hà Nội với Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, vườn hoa dưới chân cầu Nhật Tân đang trong tình trạng nhiều hạng mục xuống cấp bị biến làm nơi tập lái xe, điểm đỗ xe tải, xe khách. Sau dịp chợ hoa Tết, rác thải còn tồn đọng, thậm chí bị đốt gây khói bụi ô nhiễm.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: đốt rác cầu Thăng Long ô nhiễm môi trường Hà Nội Phú Thượng xử phạt hành chính khói đen công an xác minh vi phạm môi trường dọn dẹp hiện trường
Hoàng Công Sơn bị bắt để điều tra hành đốt rác gây cháy tại phố Đê La Thành
Hoàng Công Sơn bị bắt để điều tra hành đốt rác gây cháy tại phố Đê La Thành

Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt khẩn cấp Hoàng Công Sơn (SN 1970, trú tại phường Láng, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng). Đây là người đốt rác ở tầng thượng gây cháy lan sang các hộ gia đình tại phố Đê La Thành ngày 10/10.

Hoàng Công Sơn bị bắt để điều tra hành đốt rác gây cháy tại phố Đê La Thành

Hoàng Công Sơn bị bắt để điều tra hành đốt rác gây cháy tại phố Đê La Thành

Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt khẩn cấp Hoàng Công Sơn (SN 1970, trú tại phường Láng, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng). Đây là người đốt rác ở tầng thượng gây cháy lan sang các hộ gia đình tại phố Đê La Thành ngày 10/10.

Cháy nhà, cháy ô tô điện vì người dân đốt rác, lá khô

VOV.VN - Bình Phước liên tiếp xảy ra hai vụ cháy nghiêm trọng chỉ trong ngày 5/2, gây thiệt hại lớn về tài sản do người dân đốt rác và lá khô.

Cháy nhà, cháy ô tô điện vì người dân đốt rác, lá khô

Cháy nhà, cháy ô tô điện vì người dân đốt rác, lá khô

VOV.VN - Bình Phước liên tiếp xảy ra hai vụ cháy nghiêm trọng chỉ trong ngày 5/2, gây thiệt hại lớn về tài sản do người dân đốt rác và lá khô.

Lãnh án tù vì giết người sau chuyện đốt rác

VOV.VN - Từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống như đốt rác gần nhà mà hai gia đình ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã xô xát, cự cãi với nhau. Trong lúc thiếu kiềm chế, một người bị đánh tử vong.

Lãnh án tù vì giết người sau chuyện đốt rác

Lãnh án tù vì giết người sau chuyện đốt rác

VOV.VN - Từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống như đốt rác gần nhà mà hai gia đình ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã xô xát, cự cãi với nhau. Trong lúc thiếu kiềm chế, một người bị đánh tử vong.

