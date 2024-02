Xuân biên cương Đắk Nông ấm áp, đoàn kết tình quân dân

Chiều cuối năm, cháu Y Dũng, dân tộc M’Nông, mặc bộ đồ mới toanh, được cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An đón về bon Sa Par (xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) để cùng tham gia chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Y Dũng năm nay đang học lớp 6, là con nuôi của đồn biên phòng đã hơn 3 năm. Từ một học sinh nhút nhát, thiếu tự tin, qua sự tận tình chăm sóc, dạy bảo của những bố nuôi quân hàm xanh, Y Dũng đã trở thành học sinh xuất sắc, mạnh dạn, tự tin. Trong không khí rộn ràng cả bon vui xuân đón Tết cùng bộ đội biên phòng, Y Dũng cũng hăm hở cùng các bạn ở bon Sa Par chơi các trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co, nhảy bao bố.

“Cháu được các chú bộ đội biên phòng quan tâm, chăm sóc rất tận tình, cũng nhờ đó mà cháu đã tiến bộ rất nhiều, cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các chú bộ đội biên phòng. Năm mới, cháu chúc các chú bộ đội biên phòng nhiều sức khoẻ, công tác tốt”, Y Dũng nói.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên biên giới xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đang đón một mùa xuân mới thắm đoàn kết, đầy nghĩa tình

Cùng tham gia tổ chức chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản, chị H Loen, Bí thư đoàn thanh niên bon Bu Đắk, xã Thuận An cho biết, hình ảnh bộ đội biên phòng rất đẹp với bà con trên biên giới. Những năm qua, các chiến sĩ quân hàm xanh luôn đồng hành với bà con bon làng. Các anh hỗ trợ, giúp đỡ người dân làm ăn, phát triển sản xuất, làm nhà cho hộ nghèo, rồi lại sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng giao thông, thuỷ lợi... Xuân mới, bà con đón Tết cùng các chiến sĩ quân hàm xanh càng thêm ấm áp, đoàn kết.

“Bà con ở bon làng rất vui khi cùng đón Tết cùng bộ đội biên phòng. Các anh đã giúp đỡ bà con rất nhiều trong cuộc sống và trong sản xuất. Còn bà con thì cũng đồng hành với bộ đội biên phòng bảo vệ biên giới. Năm mới, tôi chúc các anh bộ đội biên phòng sức khoẻ, công tác tốt và tiếp tục đoàn kết cùng nhân dân trên biên giới, chị H Loen chia sẻ.

Tham gia gói bánh chưng cùng bộ đội biên phòng và bà con bon làng, chị H Lo Ren, giáo viên trường mầm non Hoà Bình, bon Sa Par, xã Thuận An cho biết, không khí Tết ấm áp, vui vẻ và nghĩa tình thế này đã diễn ra nhiều năm nay: “Thầy cô giáo chúng tôi cũng đã đồng hành với bộ đội biên phòng trong nhiều hoạt động và nhiều năm rồi. Có thể nói, bộ đội biên phòng là chỗ dựa cho người dân trên biên giới, chúng tôi rất vui. Năm mới, tôi chúc các anh bộ đội biên phòng dồi dào sức khoẻ, thực hiện tốt các nhiệm vụ”.

Quân dân chung sức, đồng lòng là sức mạnh để biên giới Thuận An nói riêng, tỉnh Đắk Nông nói chung thêm vững chắc và ngày càng phát triển

Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An cho biết, cán bộ, chiến sĩ luôn xác định đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Những năm qua, đồn luôn thực hiện tốt phương châm “3 bám- bám đơn vị, bám địa bàn, bám dân” và “4 cùng- cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng với bà con”. Hàng ngày, các tổ, đội công tác bám địa bàn, tranh thủ người có uy tín như già làng, trưởng bon để tuyên truyền, vận động, giúp nhân dân nhận biết từng dấu hiệu đường biên, mốc giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Hiện nay trên địa bàn của đồn quản lý có 6 tổ tự quản đường biên cột mốc. Qua đó, từng bước xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản là dịp để thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân: “Đơn vị phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện Đắk Mil và UBND xã Thuận An tổ chức chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Chương trình trao tặng hơn 200 suất quà, 25 thẻ bảo hiểm y tế, 46 suất học bổng, tổng giá trị hơn 200 triệu đồng. Song song với tổ chức chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản thì đơn vị cử 2 tổ công tác xuống ăn Tết cùng bà con, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, quyết tâm giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới trên đoạn biên giới được phân công phụ trách”.

Cùng với nhân dân cả nước, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên biên giới xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đang đón một mùa xuân mới thắm đoàn kết, đầy nghĩa tình. Quân dân chung sức, đồng lòng là sức mạnh để biên giới Thuận An nói riêng, tỉnh Đắk Nông nói chung thêm vững chắc và ngày càng phát triển.