Xuất hiện cá thể khỉ hoang dã giữa lòng đô thị ở Sơn La

Thứ Tư, 16:24, 25/03/2026
VOV.VN - Tại tổ 7, Quyết Tâm, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La xuất hiện cá thể khỉ hoang dã lang thang giữa lòng đô thị.

Theo camera ghi lại từ các hộ dân, đêm 24/3 vừa qua, tại khu vực tổ 7, Quyết Tâm, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La xuất hiện cá thể khỉ hoang dã, di chuyển gần các hộ dân, sau đó leo trèo trên các cây xanh đô thị.

xuat hien ca the khi hoang da giua long do thi o son la hinh anh 1
Khỉ hoang dã xuất hiện gần các hộ dân khu vực tổ 7, Quyết Tâm, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La

Trao đổi với phóng viên VOV, một cán bộ Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm Sơn La cho biết, lực lượng đang tiến hành theo dõi và tuyên truyền người dân không dùng gậy săn bắt, xua đuổi hoặc đặt bẫy gây hại cho động vật. Đồng thời khuyến cáo, đây là cá thể khỉ hoang dã từ trên núi về, có thể tấn công người nếu cảm thấy bị đe dọa, vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác, không lại gần trêu chọc cá thể khỉ này và nên đóng các cửa sổ, cửa ban công, tránh để cá thể khỉ vào nhà có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

 

 

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
Xuất hiện khỉ hoang dã tấn công người ở Sơn La
“Chang hoang dã” và hành trình bảo tồn động vật hoang dã

VOV.VN - Từ ký ức ám ảnh về cảnh lấy mật gấu năm 8 tuổi, cô gái tuổi Ngọ Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990) dấn thân vào rừng sâu để theo đuổi con đường bảo tồn động vật hoang dã. Trên hành trình gần 20 năm ấy, cô lấy con người làm trung tâm, coi sinh kế và niềm tin cộng đồng là nền tảng cho sự bền vững của thiên nhiên.

Xử lý nghiêm nhiều vụ mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm

VOV.VN - Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp phát hiện, đấu tranh và xử lý nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Các vụ việc được điều tra, khởi tố nghiêm minh, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn cân bằng hệ sinh thái và thượng tôn pháp luật.

