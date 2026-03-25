Xuất hiện cá thể khỉ hoang dã giữa lòng đô thị ở Sơn La

Theo camera ghi lại từ các hộ dân, đêm 24/3 vừa qua, tại khu vực tổ 7, Quyết Tâm, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La xuất hiện cá thể khỉ hoang dã, di chuyển gần các hộ dân, sau đó leo trèo trên các cây xanh đô thị.

Khỉ hoang dã xuất hiện gần các hộ dân khu vực tổ 7, Quyết Tâm, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La

Trao đổi với phóng viên VOV, một cán bộ Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm Sơn La cho biết, lực lượng đang tiến hành theo dõi và tuyên truyền người dân không dùng gậy săn bắt, xua đuổi hoặc đặt bẫy gây hại cho động vật. Đồng thời khuyến cáo, đây là cá thể khỉ hoang dã từ trên núi về, có thể tấn công người nếu cảm thấy bị đe dọa, vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác, không lại gần trêu chọc cá thể khỉ này và nên đóng các cửa sổ, cửa ban công, tránh để cá thể khỉ vào nhà có thể gây hại cho trẻ nhỏ.