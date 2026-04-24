Xuất hiện giếng khoan phun cột nước cao hàng chục mét ở Gia Lai

Theo thông tin ban đầu, chiều 21/4, gia đình ông Lê Danh Lăng khoan giếng tại thôn Hưng Tiến, xã Chư Prông để phục vụ tưới cà phê và sầu riêng. Khi mũi khoan đạt độ sâu gần 160 mét, áp lực lớn từ lòng đất bất ngờ đẩy ngược lên, khiến hệ thống máy khoan nặng khoảng 2,1 tấn bật ngược trở lại.

Sau khi rút thiết bị, từ miệng giếng xuất hiện hiện tượng phun trào hỗn hợp khí và nước liên tục, cao khoảng 10-15 mét. Nguồn nước phun lên trong, không màu, không mùi và có nhiệt độ bình thường.

Dòng nước phun trào từ giếng có áp suất khá lớn

UBND xã Chư Prông đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường khảo sát, đánh giá hiện trạng địa chất, xác định nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý phù hợp. Trong khi chờ kết luận chính thức, chính quyền địa phương yêu cầu chủ hộ rào chắn khu vực giếng khoan và có biện pháp tạm thời để khống chế dòng nước.

Cột nước cao từ 10-15 mét

Ông Lê Danh Lăng, chủ khu vườn có giếng khoan phun nước, cho biết, gia đình đang phối hợp với chính quyền để xử lý.

“Gia đình đã báo cáo chính quyền địa phương. Sau khi kiểm tra, các bên thống nhất phương án xử lý là đổ bê tông xung quanh, mở rộng khu vực, gia cố bằng rọ sắt như trụ móng nhà, đồng thời lắp van lớn phía trên để khóa lại”, ông Lăng nói.

Chiều 24/4, gia đình ông Lăng đã khoá được dòng nước, chờ cơ quan chức năng khảo sát

Đáng chú ý, đây là giếng khoan thứ ba tại xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai có hiện tượng phun nước cao hàng chục mét. Hai giếng trước đó nằm cách vị trí này chỉ vài trăm mét, vì vậy địa phương đề nghị các cơ quan chuyên môn sớm khảo sát, làm rõ nguyên nhân và có giải pháp xử lý.