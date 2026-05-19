Thứ Ba, 16:08, 19/05/2026

Xúc động hành trình hồi hương 80 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về đất mẹ

VOV.VN - Trên hành trình hồi hương từ thị xã Phôn Sa Vẳn (Lào) về Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc (Nghệ An), hài cốt 80 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam luôn nhận được sự tiễn đưa đầy xúc động, như lời tri ân sâu nặng dành cho những người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống vì nghĩa vụ quốc tế của cao cả.
Sáng 18/5, hành trình hồi hương 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô 2025 - 2026 chính thức bắt đầu từ thị xã Phôn Sa Vẳn (Lào) về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc (Nghệ An). (Ảnh: Thành Cường).
Sau hơn 8 tháng khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm và quy tập được 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào. (Ảnh: Nhân Hòa).
Nhân dân đứng thành hàng ngay ngắn, dõi theo đoàn xe chở 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, bày tỏ lòng tri ân đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: Quân sự Nghệ An).
Đoàn xe nghi lễ đi qua đâu cũng nhận được sự tiễn đưa đầy xúc động của quân và dân các bộ tộc Lào cùng cán bộ, nhân dân các địa phương ở Nghệ An. Những ánh mắt nghẹn ngào, cái cúi đầu lặng lẽ và tình cảm chân thành hai bên đường như lời tri ân sâu nặng dành cho những người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và Nhân dân xã Yên Xuân (Nghệ An) tập trung dọc hai bên tuyến đường đoàn đi qua, tay cầm cờ Tổ quốc hai nước Việt Nam – Lào, trang trọng chào đón các liệt sĩ trở về đất mẹ. (Ảnh: Yên Xuân).
Đông đảo cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Nghệ An chờ đón, tiễn đưa các liệt sỹ trên hành trình trở về đất mẹ. (Ảnh: Mặt trận Nghệ An).
Chiều ngày 18/5, sau hành trình dài từ thị xã Phôn Sa Vẳn (Lào) đi qua nhiều địa phương nước bạn Lào và các xã miền Tây Nghệ An, đoàn xe nghi lễ chở 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào đã đến khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc trong không khí trang nghiêm và xúc động.
Trang nghiêm Lễ tiếp nhận 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về với đất mẹ tại Nghĩa trang Nghi Lộc. Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trước khi tổ chức lễ truy điệu, an táng. (Ảnh: Quân sự Nghệ An).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh trân trọng tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về với đất mẹ tại Nghĩa trang Nghi Lộc. (Ảnh: Thành Cường).
Lễ truy điệu, an táng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ sẽ được tổ chức trọng thể, tôn nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc vào những ngày tới, đảm bảo sự thành kính, tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An đối với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của hai dân tộc Việt - Lào.
Bá Thăng/VOV.VN
