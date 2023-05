Xưởng gỗ 200m2 ở Bình Dương cháy rụi, đổ sập

Khoảng 10h sáng nay, người dân phát hiện lửa bốc lên từ xưởng gỗ của ông Phạm Văn Sỹ, nằm trên đường Bùi Thị Xuân, khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Do bên trong xưởng chứa nhiều chất dễ cháy như gỗ, sơn, bao bì catton nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Công nhân lo lắng khi xưởng gỗ bốc cháy (ảnh: ĐC)

Nhận được tin báo, Công an thành phố Dĩ An điều động 3 phương tiện, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau đó, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương và Công an thành phố Thuận An cũng đã điều thêm 3 xe chữa cháy và 10 người đến hiện trường dập lửa.

Xưởng gỗ bị cháy rụi, đổ sập (ảnh: ĐC)

Ngoài ra, Ban chỉ huy quân sự thành phố Dĩ An và dân quân phường Tân Bình cũng đã có mặt hỗ trợ chữa cháy. Khoảng 1 giờ sau, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại.

Dưới cái nắng gay gắt, lực lượng chữa cháy phải tiếp tục phun nước làm mát để ngọn lửa bùng phát trở lại (ảnh: ĐC)

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm xưởng gỗ rộng khoảng 200m2 cháy rụi, đổ sập. Nhiều công nhân ở gần chạy đến khi nghe tin xưởng gỗ bị cháy và lo lắng cho công việc, cuộc sống khi cơ sở ngưng hoạt động vì hỏa hoạn./.