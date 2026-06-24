Xuyên đêm dập lửa cứu rừng phòng hộ ở Quảng Trị

Tóm tắt

VOV.VN - Từ chiều tối qua (23/6), hơn 500 người tiếp tục bám hiện trường, xuyên đêm khống chế các điểm cháy tại khu vực rừng phòng hộ ven biển thuộc các xã Triệu Cơ và Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị.

