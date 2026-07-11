Xuyên đêm tìm kiếm người đàn ông mất tích khi đi bắt cua

Tóm tắt

VOV.VN - Nhiều lực lượng cùng người dân ở Nghệ An đã xuyên đêm phối hợp tìm kiếm một người đàn ông mất tích do đuối nước trong lúc đi bắt cua tại vùng biển xã Quỳnh Anh.