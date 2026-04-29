Xuyên lễ trên công trường cao tốc miền Tây.

Có người xa nhà hàng nghìn cây số, nhiều tháng chưa có dịp về thăm gia đình. Giữa cái nắng gay gắt của miền Tây, áo bảo hộ thấm đẫm mồ hôi, nhưng nhịp thi công vẫn không ngơi nghỉ. Ở nơi đây, những ngày nghỉ lễ được thay bằng ca kíp, mồ hôi và quyết tâm, để từng mét đường tiếp tục được nối dài trên tuyến cao tốc trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dưới cái nắng gay gắt những ngày cuối tháng tư, từng tốp công nhân của Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam vẫn đang khẩn trương đổ bê tông, thi công cầu, cống. Không khí lao động khẩn trương đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại gói thầu xây lắp số 2 thuộc dự án thành phần 3, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, một trong những công trình giao thông trục ngang mang ý nghĩa chiến lược đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tuyến cao tốc này là công trình giao thông huyết mạch, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, mở rộng không gian phát triển kinh tế, logistics và thúc đẩy xuất khẩu nông sản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Giữa cái nắng gay gắt của miền Tây, áo bảo hộ thấm đẫm mồ hôi, nhưng nhịp thi công vẫn không ngơi nghỉ.

Ông Nguyễn Văn Toán, Phó Giám đốc Ban điều hành cao tốc Hậu Giang, Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam cho biết, đơn vị đang đảm nhận thi công gói thầu xây lắp số 2, thuộc dự án thành phần 3, với chiều dài hơn 17 km. Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đơn vị duy trì thi công xuyên lễ, huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai đồng loạt các hạng mục trên toàn tuyến. Đến nay, gói thầu đạt khoảng 53% khối lượng, huy động 20 mũi thi công với khoảng 450 cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường. Mục tiêu đặt ra là đến ngày 30/6/2026 hoàn thành cơ bản công tác đắp cát gia tải theo từng phân đoạn, bảo đảm phù hợp với điều kiện cung ứng vật liệu.

Tiến độ là yếu tố then chốt, nhưng phải bảo đảm quyền lợi và điều kiện làm việc cho công nhân.

Theo ông Nguyễn Văn Toán, dịp lễ là thời điểm thuận lợi để tăng tốc thi công, tranh thủ thời tiết và bù tiến độ các giai đoạn trước bị ảnh hưởng do thiếu vật liệu. Quá trình triển khai nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan, tạo điều kiện để nhà thầu tổ chức thi công thuận lợi hơn.

Để bảo đảm tiến độ, nhà thầu đặc biệt chú trọng yếu tố con người. Ngoài tiền công theo quy định, công nhân làm việc trong dịp lễ được hỗ trợ khoảng 1 triệu đồng/người/ngày, đồng thời áp dụng cơ chế thưởng theo sản lượng đối với các tổ đội đạt hoặc vượt chỉ tiêu.

Trên công trường tuyến Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, nhiều công nhân vẫn lặng lẽ bám trụ.

Ông Toán cho biết, tiến độ là yếu tố then chốt, nhưng phải bảo đảm thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với công trường. Đơn vị quyết liệt 30/6 tới đây hoàn thành cơ bản đắp cát gia tải cũng như là theo phân đoạn theo biện pháp thi công cũng như phù hợp với nguồn cung ứng vật tư, vật liệu vừa gia tải cát, vừa gia tải đá. Đối với gia tải 2 lần thì tới 30/6 này thì đơn vị cũng hoàn thành công tác gia tải.

Công nhân ăn lễ trên công trường

Giữa dòng người trở về quê với gia đình hay những chuyến du lịch trong dịp lễ, trên công trường cao tốc miền Tây vẫn có hàng trăm công nhân lặng lẽ làm ngày, làm đêm. Có người xa nhà hàng trăm, thậm chí gần nghìn cây số, nhiều tháng chưa có dịp về thăm gia đình.

Công nhân Lương Văn Ngân, thuộc Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam cho biết, quê ở Bình Định, cách công trường gần 900 km, gần một năm nay anh chưa có dịp về thăm gia đình. Với anh, tiến độ công trình luôn được đặt lên hàng đầu, bởi mỗi ngày bám công trường là thêm một bước đưa dự án về đích đúng kế hoạch.

Từng mét đường vẫn đang được nối dài bằng mồ hôi, trách nhiệm và quyết tâm của người lao động.

Theo anh Ngân, các tổ đội duy trì thi công liên tục, bố trí nhiều ca kíp để bảo đảm tiến độ các hạng mục, đặc biệt là các phần việc như đổ, lắp dựng lan can cầu. Việc phân ca hợp lý giúp duy trì nhịp độ thi công xuyên suốt, kể cả trong những ngày nghỉ lễ.

Dù không tránh khỏi nỗi nhớ gia đình, anh Ngân cho biết luôn nhận được sự động viên từ người thân để yên tâm làm việc. Nhờ chính sách hỗ trợ khoảng 1 triệu đồng/người/ngày trong dịp lễ, công nhân có thêm động lực bám công trường, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, góp phần đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Gói thầu xây lắp số 2 thuộc dự án thành phần 3, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Anh Ngân chia sẻ: "Ngày lễ, ngày Tết chúng tôi quyết liệt tăng ca để theo tiến độ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao cho. Gia đình cũng gọi động viên sức khỏe cũng chúc cố gắng hoàn thành tốt công việc xong sớm về với gia đình".

Nhà ở gần công trường, anh Hồ Thanh Hồng, công nhân lái máy thuộc Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam cho biết, tranh thủ thời gian rảnh, anh vẫn có thể về thăm gia đình. Theo anh Hồng, thu nhập trong những ngày lễ cũng giúp ổn định cuộc sống. Cùng với các chính sách đãi ngộ của công ty, anh em công nhân càng có thêm động lực để bám công trường. Các công nhân đều mong muốn tuyến cao tốc sớm hoàn thành, góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Không khí lao động khẩn trương đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại gói thầu xây lắp số 2 thuộc dự án thành phần 3.

Đối với anh em công nhân lễ, Tết là siết tiến độ để kịp công trình, quyết tâm làm cho mau rồi, hoàn thành công chuyện, công việc bàn giao cho thông thương rồi đi. Cảm xúc thấy vui lắm, con lộ cho bà con vui vẻ, thuận tiện phát triển được.

Không để máy móc nghỉ ngơi

Anh Dương Văn Thắng, công nhân thi công thuộc Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam cho biết, tinh thần chung trên công trường là không để máy móc ngơi nghỉ. Các tổ đội được bố trí làm việc theo ca liên tục từ 8-12 giờ, bảo đảm thi công xuyên ngày đêm. Những hạng mục có thể triển khai ban đêm như lu nền, vận chuyển vật liệu, đổ bê tông đều được tận dụng tối đa để đẩy nhanh tiến độ.

Theo anh Thắng, công nhân xác định “ăn lễ” trên công trường, bởi mỗi ngày làm thêm là rút ngắn tiến độ, giúp công trình sớm hoàn thành phục vụ người dân. Không chỉ dịp lễ 30/4, thời gian qua các nhà thầu duy trì thi công xuyên Tết, xuyên cuối tuần để bám sát tiến độ, đồng thời bảo đảm đầy đủ chế độ cho người lao động.

Xuyên lễ trên công trường cao tốc miền Tây.

Các tổ đội thường xuyên tăng ca, làm thêm giờ, kể cả ban đêm; nhiều thời điểm làm đến 9-10 giờ tối, thậm chí tranh thủ cả buổi trưa để hoàn thành khối lượng công việc. Dù xa nhà trong dịp lễ, anh em vẫn động viên nhau nỗ lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Anh Thắng chia sẻ thêm: "Về tiến độ thi công anh em vẫn tăng ca, làm ngoài giờ, tối thì tăng ca từ 8 đến 9 giờ, có nhiều lúc 10 giờ, trưa tăng ca từ 11h30 đến 1 giờ, để đẩy tiến độ công việc. Chúng tôi động viên anh em hoàn thành trách nhiệm của mình được giao".

Ông Văng Đắc Duy Tân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ (chủ đầu tư dự án) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công xuyên lễ theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, tranh thủ cả ngày nghỉ và ban đêm để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào khai thác theo kế hoạch.

Từng tốp công nhân của Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam vẫn đang khẩn trương đổ bê tông.

Theo ông Tân, hiện nay, phần cầu trên tuyến đã cơ bản hoàn thành; đối với phần đường, một số đoạn đã đủ điều kiện dỡ tải. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tập trung thi công các lớp móng, mặt đường, đồng thời hoàn thành công tác đắp gia tải tại các đoạn còn lại.

Giữa những ngày tháng tư lịch sử, trên công trường tuyến Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, từng mét đường vẫn đang được nối dài bằng mồ hôi, trách nhiệm và quyết tâm của người lao động. Với sự nỗ lực của các đơn vị thi công, mục tiêu thông xe kỹ thuật toàn tuyến theo chỉ đạo đang dần được hiện thực hóa. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc được kỳ vọng tạo động lực mạnh mẽ cho liên kết vùng, phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản miền Tây trên thị trường trong nước và quốc tế.