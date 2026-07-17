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VOV.VN - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và các đơn vị phối hợp vừa thực hiện hành trình vượt 1.700km xuyên Việt đưa trái tim hiến tặng vào lồng ngực bệnh nhi 15 tuổi.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_xuyen-viet-1.700km-dua-trai-tim-hien-tang-vao-long-nguc-benh-nhi-15-tuoi_1.m3u8
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Xuyên Việt 1.700 km đưa trái tim hiến tặng vào lồng ngực bệnh nhi 15 tuổi
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2026-07/tiktok_xuyen-viet-1.700km-dua-trai-tim-hien-tang-vao-long-nguc-benh-nhi-15-tuoi_1.m3u8
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