Ý nghĩa chương trình Tháng Ba biên giới tại Sơn La

Thứ Bảy, 18:37, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ “Tháng Thanh niên” và chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2026, từ ngày 25-28/3, VKS nhân dân Khu vực 3 – Sơn La đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Mường Lạn (Bộ đội Biên phòng Sơn La) và Công an xã Mường Lạn tổ chức chuỗi hoạt động tình nguyện ý nghĩa tại bản Huổi Pá, xã Mường Lạn(Sơn La).

Tại đây, các đơn vị đã cùng nhân dân địa phương hoàn thành gần 100m đường bê tông nội bản, tạo điều kiện cho bà con nhân dân, nhất là 200 học sinh điểm Trường Huổi Pá, trường Mầm non và Tiểu học Huổi Pá, xã Mường Lạn đi lại thuận tiện. Các đơn vị còn tổ chức hoạt động an sinh xã hội thiết thực như "Bữa ăn cho em", "Gian hàng 0 đồng" và "Tay kéo Biên phòng", trao tận tay những phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Y nghia chuong trinh thang ba bien gioi tai son la hinh anh 1

Cùng với đó, các đơn vị đã tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trọng tâm là Luật Biên phòng Việt Nam và các quy định mới về bảo vệ quyền lợi người yếu thế, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào vùng biên.

Việc triển khai hiệu quả chuỗi hoạt động đã góp phần thay đổi hạ tầng cơ sở và nâng cao đời sống dân sinh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia./.

Hình ảnh các hoạt động tại chương trình:

Y nghia chuong trinh thang ba bien gioi tai son la hinh anh 2
Y nghia chuong trinh thang ba bien gioi tai son la hinh anh 3
Y nghia chuong trinh thang ba bien gioi tai son la hinh anh 4
Y nghia chuong trinh thang ba bien gioi tai son la hinh anh 5
Y nghia chuong trinh thang ba bien gioi tai son la hinh anh 6
Y nghia chuong trinh thang ba bien gioi tai son la hinh anh 7
Y nghia chuong trinh thang ba bien gioi tai son la hinh anh 8
CTV Thùy Dương/VOV- Tây Bắc
Tag: tháng thanh niên Sơn La Mường Lạn Huổi Pá hoạt động tình nguyện an sinh xã hội bữa ăn cho em gian hàng 0 đồng bộ đội biên phòng công an xã viện kiểm sát xây dựng nông thôn đường bê tông tuyên truyền pháp luật Luật Biên phòng vùng biên giới học sinh vùng cao
Sinh viên FPT Polytechnic tiếp lửa tháng thanh niên bằng tinh thần thể thao
VOV.VN - Trong dòng chảy sôi nổi của tháng Thanh niên trên khắp cả nước, khi những màu áo xanh tình nguyện đang lan tỏa tinh thần cống hiến trên mọi miền đất nước thì tại thành phố biển Đà Nẵng, một "sắc cam" rực rỡ cũng đang viết nên câu chuyện của riêng mình.

Thành đoàn Hà Nội phát động Tháng Thanh niên năm 2026

VOV.VN - Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026) và hướng tới cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 16, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chiều nay, 2/3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức phát động Tháng Thanh niên năm 2026.

Tuổi trẻ Đà Nẵng ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026

VOV.VN - Sáng nay (28/2), tại Quảng trường 29/3, phường Hòa Cường, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026 nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2026).

