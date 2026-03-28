Ý nghĩa chương trình Tháng Ba biên giới tại Sơn La

Tại đây, các đơn vị đã cùng nhân dân địa phương hoàn thành gần 100m đường bê tông nội bản, tạo điều kiện cho bà con nhân dân, nhất là 200 học sinh điểm Trường Huổi Pá, trường Mầm non và Tiểu học Huổi Pá, xã Mường Lạn đi lại thuận tiện. Các đơn vị còn tổ chức hoạt động an sinh xã hội thiết thực như "Bữa ăn cho em", "Gian hàng 0 đồng" và "Tay kéo Biên phòng", trao tận tay những phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cùng với đó, các đơn vị đã tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trọng tâm là Luật Biên phòng Việt Nam và các quy định mới về bảo vệ quyền lợi người yếu thế, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào vùng biên.

Việc triển khai hiệu quả chuỗi hoạt động đã góp phần thay đổi hạ tầng cơ sở và nâng cao đời sống dân sinh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia./.

