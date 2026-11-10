Y tế Phú Thọ chuyển đổi số: Từ bệnh án điện tử đến bệnh viện thông minh

Bệnh án điện tử, giảm thủ tục cho người bệnh

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, ngành y tế Phú Thọ đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và hoạt động khám, chữa bệnh. Việc sử dụng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID, thẻ bảo hiểm y tế điện tử, đăng ký khám từ xa và thanh toán không dùng tiền mặt từng bước giúp giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho người dân.

Lãnh đạo Sở Y tế Phú Thọ kiểm tra, khảo sát mô hình kho dự liệu, chuyển đổ số ngành Y tế.

Một trong những kết quả nổi bật là việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Toàn tỉnh hiện có 60 cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó 48 bệnh viện, trung tâm y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế. Đến nay, 100% bệnh viện, trung tâm y tế khu vực đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo lộ trình của Chính phủ và Bộ Y tế. Hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám, chữa bệnh cơ bản đạt mức 5/7 trở lên theo Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế.

Việc số hóa hồ sơ giúp các cơ sở y tế giảm áp lực lưu trữ, thuận tiện trong tra cứu thông tin, theo dõi tiền sử và diễn biến bệnh, đồng thời hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định điều trị phù hợp.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, trước đây mỗi năm đơn vị phải lưu trữ gần 80.000 hồ sơ bệnh án giấy. Khi chuyển sang bệnh án điện tử, việc quản lý, tìm kiếm thông tin người bệnh trở nên nhanh chóng, chính xác hơn, phục vụ hiệu quả công tác điều trị, nghiên cứu khoa học và quản lý bệnh viện.

Không chỉ các bệnh viện tuyến tỉnh, những chuyển biến từ chuyển đổi số cũng được ghi nhận tại các trung tâm y tế khu vực. Tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương, trước đây mỗi năm đơn vị phải lưu trữ khoảng 16.000 hồ sơ bệnh án nội trú và 80.000 phiếu khám ngoại trú. Công việc này cần nhiều nhân lực, diện tích lưu trữ và chi phí vận hành. Hiện nay, dữ liệu được quản lý trên hệ thống số, giúp giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công.

Trung tâm đã triển khai hệ thống quản lý bệnh viện HIS, hệ thống thông tin xét nghiệm LIS cùng các phần mềm phục vụ quản lý, điều hành chuyên môn. Các thiết bị đọc mã vạch, màn hình hiển thị tại phòng khám và hệ thống gọi số cũng góp phần cải thiện quy trình tiếp đón, nâng cao chất lượng phục vụ.

Bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương thực hiện kỹ thuật xét nghiệm trên hệ thống máy sinh hóa tự động kết nối 2 chiều với phần mềm LIS-EMR. Ảnh: NL.

Bác sĩ Đỗ Trọng Cân, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương cho biết, đơn vị đã chủ động đầu tư hạ tầng công nghệ, trở thành một trong những cơ sở y tế tuyến huyện đi đầu trong chuyển đổi số và tiên phong bỏ hoàn toàn bệnh án giấy. Đến tháng 4/2025, trung tâm công bố bệnh án điện tử và hoàn thành việc xóa bỏ bệnh án giấy.

Theo bác sĩ Đỗ Trọng Cân, chuyển đổi sang môi trường số đem lại hiệu quả rõ rệt trong quản lý khám, chữa bệnh, thuốc, vật tư và tài chính. Trước đây, kho hồ sơ cần tới 4 nhân sự quản lý, nay chỉ còn một nhân sự kiêm nhiệm, giúp tối ưu nhân lực và tiết kiệm chi phí vận hành.

Bác sĩ Hạ Văn Quý, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương cũng cho biết, việc quét mã VNeID, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt và hiển thị trạng thái khám, chữa bệnh đã rút ngắn quy trình tiếp đón, tạo thuận lợi cho người bệnh.

Những tiện ích này được người dân trực tiếp cảm nhận. Chị Triệu Thị Hùy, xã Sơn Đông chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần đi khám bệnh, chúng tôi phải mang theo nhiều giấy tờ. Giờ đây, chỉ cần điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng VNeID là có thể thực hiện các thủ tục đăng ký, thanh toán thuận tiện, tiết kiệm thời gian chờ đợi”.

Theo chị Hùy, việc ứng dụng công nghệ quét mã trong quá trình nằm viện còn giúp cập nhật thông tin cấp thuốc và các dịch vụ y tế đã sử dụng, thuận tiện cho việc tra cứu, bảo đảm tính minh bạch.

Ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng chuyên môn

Không chỉ dừng lại ở giảm thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, chuyển đổi số đang từng bước đi sâu vào hoạt động chuyên môn, hỗ trợ nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị.

Bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tra cứu thông tin bệnh án của người bệnh thông qua quét mã QR trên vòng đeo tay. Ảnh: NL.

Tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, việc ứng dụng công nghệ sinh học, chẩn đoán gen và các kỹ thuật xét nghiệm tiên tiến đã góp phần nâng cao năng lực phát hiện, điều trị bệnh. Đáng chú ý, kỹ thuật xét nghiệm kháng sinh đồ nhanh giúp rút ngắn thời gian trả kết quả từ 3-4 ngày xuống còn khoảng 4 giờ.

Bệnh viện cũng đã hoàn thiện tiêu chuẩn ISO 15189:2022 cho ba khoa xét nghiệm gồm Hóa sinh, Vi sinh và Huyết học; tiếp tục đẩy mạnh chẩn đoán gen, phát hiện đột biến ung thư và ứng dụng các kỹ thuật xét nghiệm hiện đại.

Cùng với đó, nhiều cơ sở y tế đang từng bước nghiên cứu, triển khai các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) trong khám, chữa bệnh. Một số đơn vị thử nghiệm hệ thống nội soi tiêu hóa tích hợp AI, ứng dụng công nghệ trong chẩn đoán hình ảnh, tim mạch và ung thư. Việc kết hợp dữ liệu lớn (Big Data), AI với năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ góp phần hỗ trợ sàng lọc, phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Đặc biệt, hệ thống hội chẩn từ xa với các bệnh viện tuyến Trung ương như Bạch Mai, Việt Đức tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương tạo thêm điều kiện để đội ngũ y tế tiếp cận chuyên môn tuyến trên, hỗ trợ xử lý những trường hợp bệnh phức tạp, góp phần giảm chuyển tuyến.

Một dấu ấn khác là việc kết nối, liên thông dữ liệu y tế. Hiện 100% cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh bảo đảm điều kiện tiếp nhận người bệnh bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID; đồng thời kết nối dữ liệu với Cổng thông tin giám định bảo hiểm y tế. Người dân có thể sử dụng căn cước công dân, VNeID, VssID trong quá trình khám, chữa bệnh, giảm bớt các loại giấy tờ cần mang theo.

Đoàn của Sở Y tế Phú Thọ tập huấn, hỗ trợ các y bác sỹ TTYT Khu vực Đà Bắc thực hiện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Toàn tỉnh đã tích hợp, khởi tạo hơn 1,4 triệu sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, trên tổng số gần 4 triệu sổ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn ngành y tế phát sinh 310.739 khoản thanh toán không dùng tiền mặt, với tổng giá trị 665,8 tỷ đồng. Hình thức thanh toán này không chỉ tạo thuận lợi cho người bệnh mà còn giảm áp lực giao dịch tiền mặt tại các quầy thu viện phí, góp phần minh bạch hoạt động tài chính tại các cơ sở y tế.

Hướng tới bệnh viện số, y tế thông minh

Để chuyển đổi số thực sự phát huy hiệu quả, bên cạnh đầu tư hạ tầng và công nghệ, ngành y tế Phú Thọ chú trọng nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

Khoảng 3.000 cán bộ tham gia chương trình “Bình dân học AI”; 6.688 cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo miễn phí kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo. Đến nay, 100% công chức, viên chức ngành y tế biết và sử dụng ít nhất một công cụ AI phục vụ công việc chuyên môn. Toàn bộ hồ sơ, văn bản hành chính được xử lý trên môi trường điện tử; 100% cơ sở y tế thực hiện báo cáo thống kê điện tử.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ Nguyễn Đắc Ca, thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia và chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở đã chủ động ban hành kế hoạch, đôn đốc các đơn vị nâng cấp phần mềm quản lý bệnh viện, bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu, góp phần minh bạch hóa công tác quản lý.

Ứng dụng PACS nhằm truyền tải, xử lý và lưu trữ hình ảnh không in phim được áp dụng tại các bệnh viện tỉnh Phú Thọ. Ảnh: NL.

Những kết quả trong triển khai bệnh án điện tử, khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân, VNeID và thanh toán không dùng tiền mặt đã tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của toàn ngành. Đây cũng là cơ sở để các cơ sở y tế tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng chuyên môn và phục vụ người bệnh.

Thời gian tới, ngành y tế Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu và quy trình nghiệp vụ, hình thành kho dữ liệu dùng chung; duy trì bệnh án điện tử tại 100% bệnh viện, hướng tới xây dựng bệnh viện số, quản trị thông minh, tiến tới môi trường khám, chữa bệnh không giấy tờ.

Ngành cũng tập trung mở rộng ứng dụng AI, phát triển khám, chữa bệnh từ xa, đặt lịch khám trực tuyến và thanh toán số; đồng thời chú trọng đào tạo, thu hút nhân lực công nghệ thông tin, tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu y tế.

Từ những kết quả bước đầu, có thể thấy chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi không chỉ trong công tác quản lý mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế ở Phú Thọ. Lấy người bệnh làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ, ngành y tế tỉnh đang từng bước xây dựng hệ thống y tế hiện đại, minh bạch, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.