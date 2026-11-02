Yêu cầu cấp cứu qua Tổng đài 113 được tiếp nhận, xử lý như thế nào?

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 42/2026/TT-BYT ngày 31/10/2026 quy định tiếp nhận thông tin và quy trình cấp cứu ngoại viện. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Theo Thông tư, mọi thông tin đề nghị hỗ trợ về y tế đến đầu số 113 phải được phân nhánh đến nhân viên y tế trực Tổng đài 113 tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, thành phố.

Khi tiếp nhận thông tin, nhân viên y tế trực Tổng đài 113 có trách nhiệm trao đổi với người đề nghị hỗ trợ để xác định nhu cầu cấp cứu, phân loại tình trạng người bệnh, người bị nạn và yêu cầu cấp cứu.

Trường hợp cần điều động cấp cứu, nhân viên y tế trực Tổng đài 113 thực hiện việc ra lệnh điều động cơ sở cấp cứu ngoại viện, ưu tiên cơ sở phù hợp, có khả năng tiếp cận nhanh. Đồng thời, nhân viên y tế theo dõi, phối hợp với kíp cấp cứu để lựa chọn cơ sở tiếp nhận phù hợp với tình trạng người bệnh, yêu cầu chuyên môn, khả năng tiếp nhận và điều kiện vận chuyển.

Trường hợp cần hỗ trợ, nhân viên y tế trực Tổng đài 113 có quyền điều động các nguồn lực phục vụ cấp cứu phù hợp với thẩm quyền được giao. Nếu vượt quá thẩm quyền, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Y tế quy định tiếp nhận thông tin cấp cứu ngoại viện qua Tổng đài 113 (Ảnh minh họa)

Cơ sở cấp cứu ngoại viện bắt buộc chấp hành lệnh điều động

Thông tư quy định, lệnh điều động cấp cứu ngoại viện là thông tin do nhân viên y tế trực Tổng đài 113 thực hiện để đề nghị cơ sở cấp cứu ngoại viện bắt buộc thực hiện nhiệm vụ. Lệnh điều động có thể được thực hiện bằng lời nói, chữ viết hoặc các dạng thông tin khác theo quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được lệnh điều động, cơ sở cấp cứu ngoại viện phải bố trí kíp cấp cứu, phương tiện và các nguồn lực phù hợp với tình trạng người bệnh, yêu cầu chuyên môn và điều kiện thực tế.

Kíp cấp cứu có trách nhiệm khẩn trương di chuyển đến hiện trường, thực hiện sơ cứu, cấp cứu và các biện pháp chuyên môn phù hợp với tình trạng người bệnh, người bị nạn.

Căn cứ tình trạng người bệnh, kíp cấp cứu quyết định lựa chọn và thông báo cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuẩn bị tiếp nhận, đồng thời cập nhật thông tin với Tổng đài 113. Trường hợp vượt quá khả năng, kíp cấp cứu phải thông báo với Tổng đài 113 để đề nghị hỗ trợ.

Sau khi vận chuyển và bàn giao người bệnh cho cơ sở tiếp nhận, kíp cấp cứu phải thông tin với Tổng đài 113 về việc kết thúc hoạt động cấp cứu ngoại viện.

Thông tư cũng yêu cầu các cơ sở cấp cứu ngoại viện tổ chức bộ phận tiếp nhận thông tin bảo đảm hoạt động 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần; bảo đảm nhân lực, phương tiện, thuốc, thiết bị y tế và hệ thống thông tin phục vụ cấp cứu.

Đáng chú ý, xe cứu thương phải được lắp đặt thiết bị định vị và kết nối dữ liệu với Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, thành phố.

Các cơ sở cấp cứu ngoại viện phải tuyệt đối chấp hành lệnh điều động, thường xuyên cập nhật trạng thái sẵn sàng của các nguồn lực, tổ chức đào tạo, tập huấn và diễn tập định kỳ cho nhân viên tham gia cấp cứu ngoại viện.

Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận người bệnh, Thông tư yêu cầu tổ chức bộ phận tiếp nhận thông tin cấp cứu ngoại viện hoạt động 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần; chuẩn bị nhân lực, giường bệnh, thuốc, thiết bị y tế và các điều kiện cần thiết để tiếp nhận người bệnh, người bị nạn.

Hoàn thành rà soát cơ sở cấp cứu ngoại viện trước ngày 1/1/2027

Theo Thông tư, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai; bố trí nguồn lực, phương tiện, thiết bị và ứng dụng công nghệ phục vụ cấp cứu ngoại viện.

Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc UBND cấp tỉnh được giao phối hợp với công an tỉnh, thành phố xác định số lượng, cơ cấu và phương án bố trí nhân lực trực Tổng đài 113, căn cứ quy mô dân số, nhu cầu tiếp nhận, xử lý thông tin và tình hình thực tế của mạng lưới cấp cứu ngoại viện.

Các địa phương phải rà soát, lập danh sách cơ sở cấp cứu ngoại viện và phương tiện đủ điều kiện tham gia hệ thống cấp cứu ngoại viện trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 1/1/2027. Danh sách các cơ sở cấp cứu ngoại viện phải được công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố.

Đồng thời, việc rà soát, lập danh sách nhân viên y tế trực Tổng đài 113 và phối hợp thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với nhân lực phải hoàn thành trước ngày 1/7/2027.

Các địa phương cũng phải hoàn thành việc bố trí nguồn lực, đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị y tế và các điều kiện cần thiết để các cơ sở cấp cứu ngoại viện tham gia hệ thống điều phối trước ngày 1/7/2027.