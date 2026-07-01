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Yêu cầu Hà Nội Metro khẩn trương báo cáo kết quả kiểm định sự cố ga Văn Khê

Thứ Tư, 15:15, 01/07/2026
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VOV.VN - Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) và đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành công tác kiểm định sự cố tại ga Văn Khê trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, đồng thời gửi báo cáo kết quả trước 16 giờ ngày 1/7/2026 để làm rõ nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cùng đơn vị tư vấn kiểm định khẩn trương hoàn tất việc kiểm định sự cố tại ga Văn Khê, thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông, đồng thời báo cáo kết quả về Sở trước 16h ngày 1/7/2026.

yeu cau ha noi metro khan truong bao cao ket qua kiem dinh su co ga van khe hinh anh 1
Sự cố vữa từ ga Văn Khê rơi trúng xe buýt nhanh BRT khiến người dân thêm bất an khi lưu thông. 

Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh về sự cố tại ga Văn Khê, Sở Xây dựng Hà Nội đã tiến hành kiểm tra hiện trường và yêu cầu Hà Nội Metro báo cáo tình hình, đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự cố.

Cụ thể, ngày 9/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một xe buýt nhanh BRT đang lưu thông dưới chân ga Văn Khê thuộc tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông thì bất ngờ bị một mảng vật liệu rơi từ trên cao xuống trúng thân xe, khiến kính phương tiện bị hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy tại khu vực nhà ga Văn Khê. Thời điểm này, xe buýt BRT đang thực hiện lượt vận hành từ bến xe Yên Nghĩa đi bến xe Kim Mã. Khi phương tiện đi qua khu vực dưới chân nhà ga, một mảng vật liệu bất ngờ rơi từ độ cao hàng chục mét xuống trúng xe buýt đang lưu thông bên dưới, làm vỡ kính và gây hư hỏng một phần thân xe.

Sau cú va chạm, tài xế lập tức phanh xe, cho phương tiện dừng lại để kiểm tra. Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc và lập biên bản.

Ông Tạ Vĩnh Khang, Giám đốc Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, lái xe Dương Đức Hải đã báo cáo về đơn vị quản lý.

"Rất may tài xế và hành khách trên xe không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Phương tiện bị hư hỏng đã được đưa đi sửa chữa", ông Khang cho biết.

Tại cuộc họp ngày 12/6 về đánh giá hiện trạng và biện pháp khắc phục, Hà Nội Metro đề xuất thuê đơn vị tư vấn thực hiện kiểm định các hạng mục hư hỏng, xuống cấp cũng như những vị trí có nguy cơ mất an toàn đối với người dân và phương tiện lưu thông bên dưới tuyến đường sắt đô thị.

yeu cau ha noi metro khan truong bao cao ket qua kiem dinh su co ga van khe hinh anh 2
Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) báo cáo kết quả kiểm định sự cố ga Văn Khê trước 16h ngày 1/7.

Theo cam kết của Hà Nội Metro, công tác kiểm định cùng phương án xử lý sẽ được hoàn thành trong vòng một tuần kể từ ngày 12/6. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng Hà Nội, mặc dù đã nhiều lần có văn bản đôn đốc, đến nay Hà Nội Metro vẫn chưa gửi báo cáo kết quả kiểm định theo yêu cầu.

Để kiểm điểm tiến độ triển khai, ngày 29/6, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức cuộc họp với Hà Nội Metro và Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội - đơn vị tư vấn thực hiện kiểm định.

Tại cuộc họp, Hà Nội Metro cho biết đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn từ ngày 18/6. Tuy nhiên, đến ngày 27/6, đơn vị tư vấn mới thuê được xe nâng để phục vụ công tác kiểm định tại hiện trường, do đó đến nay vẫn chưa có kết quả kiểm định.

Trước việc chậm tiến độ, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Hà Nội Metro và đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành công tác kiểm định, xác định rõ nguyên nhân xảy ra sự cố, đồng thời đề xuất phương án xử lý dứt điểm, kèm theo đầy đủ khối lượng công việc và dự toán kinh phí thực hiện.

Toàn bộ kết quả kiểm định và phương án xử lý phải được gửi về Sở Xây dựng Hà Nội trước 16 giờ ngày 1/7/2026 để xem xét, chỉ đạo.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh Hà Nội Metro phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố Hà Nội đối với việc chậm trễ trong xử lý sự cố, cũng như nếu tiếp tục để xảy ra các sự cố ảnh hưởng đến an toàn công trình và người tham gia giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng yêu cầu Hà Nội Metro và đơn vị tư vấn nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng tiến độ nhằm sớm có giải pháp xử lý dứt điểm, bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

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Vữa rơi vỡ kính xe buýt BRT, Hà Nội rà soát toàn tuyến metro Cát Linh - Hà Đông

VOV.VN - Sau sự cố mảng vữa từ ga Văn Khê trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông rơi xuống đường làm vỡ kính xe buýt BRT, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu kiểm định độc lập toàn bộ các hạng mục có kết cấu tương tự trên tuyến. Đồng thời thúc đẩy sửa chữa các hạng mục xuống cấp nhằm bảo đảm an toàn vận hành và giao thông.

Phi Long/VOV.VN
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Mảng vữa từ ga Văn Khê tuyến metro Cát Linh - Hà Đông rơi trúng xe buýt BRT

VOV.VN - Một mảng vữa từ hạng mục trang trí tại ga Văn Khê trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông bất ngờ rơi xuống trúng xe buýt BRT đang lưu thông bên dưới, làm vỡ kính phương tiện. Hà Nội Metro cho biết sẽ kiểm tra, rà soát toàn bộ các nhà ga nhằm bảo đảm an toàn vận hành.

Mảng vữa từ ga Văn Khê tuyến metro Cát Linh - Hà Đông rơi trúng xe buýt BRT

Mảng vữa từ ga Văn Khê tuyến metro Cát Linh - Hà Đông rơi trúng xe buýt BRT

VOV.VN - Một mảng vữa từ hạng mục trang trí tại ga Văn Khê trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông bất ngờ rơi xuống trúng xe buýt BRT đang lưu thông bên dưới, làm vỡ kính phương tiện. Hà Nội Metro cho biết sẽ kiểm tra, rà soát toàn bộ các nhà ga nhằm bảo đảm an toàn vận hành.

Vữa rơi vỡ kính xe buýt BRT, Hà Nội rà soát toàn tuyến metro Cát Linh - Hà Đông
Vữa rơi vỡ kính xe buýt BRT, Hà Nội rà soát toàn tuyến metro Cát Linh - Hà Đông

VOV.VN - Sau sự cố mảng vữa từ ga Văn Khê trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông rơi xuống đường làm vỡ kính xe buýt BRT, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu kiểm định độc lập toàn bộ các hạng mục có kết cấu tương tự trên tuyến. Đồng thời thúc đẩy sửa chữa các hạng mục xuống cấp nhằm bảo đảm an toàn vận hành và giao thông.

Vữa rơi vỡ kính xe buýt BRT, Hà Nội rà soát toàn tuyến metro Cát Linh - Hà Đông

Vữa rơi vỡ kính xe buýt BRT, Hà Nội rà soát toàn tuyến metro Cát Linh - Hà Đông

VOV.VN - Sau sự cố mảng vữa từ ga Văn Khê trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông rơi xuống đường làm vỡ kính xe buýt BRT, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu kiểm định độc lập toàn bộ các hạng mục có kết cấu tương tự trên tuyến. Đồng thời thúc đẩy sửa chữa các hạng mục xuống cấp nhằm bảo đảm an toàn vận hành và giao thông.

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VOV.VN - Chuyên gia cho rằng, metro Cát Linh - Hà Đông đưa vào vận hành thương mại hơn 3 năm nay nhưng đã 6 lần gặp trục trặc khiến tàu bị dừng đột ngột. Với tần suất sự cố xảy ra khá dày không khỏi khiến người sử dụng đặt vấn đề về sự an toàn lâu dài.

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