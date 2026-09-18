Yêu cầu nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt không tự ý ngừng tiếp nhận rác

Trong công văn trả lời, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh, trong thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét đề nghị tạm ngừng hoạt động, tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì việc tiếp nhận, xử lý rác sinh hoạt theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cảnh báo, nếu doanh nghiệp tự ý ngừng tiếp nhận rác, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, trật tự, mỹ quan đô thị hoặc phát sinh hậu quả khác thì phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Công nhân làm việc trong Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Công ty khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án để làm cơ sở xem xét điều kiện cung ứng dịch vụ. Việc thẩm định phương án giá chỉ được thực hiện khi doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định.

Khu vực lò đốt rác của Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt.

Trước đó, ngày 10/9, Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh có văn bản đề nghị tạm ngừng hoạt động Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt từ ngày 1/10, với lý do khó khăn tài chính, không đủ nguồn lực duy trì hoạt động.

Doanh nghiệp cho biết, từ tháng 4/2024 đến nay chỉ được tạm ứng chi phí xử lý 300.000 đồng/tấn rác, đã gồm VAT, thấp hơn mức đơn giá 461.000 đồng/tấn theo Quyết định 2967 ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Công ty cho rằng mức chi phí được tạm ứng hiện nay khiến doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính và không đủ khả năng thực hiện các nghĩa vụ theo các bản án đang được cơ quan thi hành án dân sự theo dõi.