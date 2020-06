75 năm qua, lực lượng CAND luôn tuyệt đối trung thành với Đảng

Ngày 10/6, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6/2020. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng dự và đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ: 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ở các giai đoạn, các sự kiện lịch sử trọng đại, trong chiến tranh cũng như hòa bình xây dựng đất nước, lực lượng Công an nhân dân (CAND) luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kề vai sát cánh cùng các lực lượng cách mạng và nhân dân đấu tranh làm thất bại âm mưu đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng của đất nước, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến.

Đất nước hòa bình, thống nhất, với vai trò nòng cốt, lực lượng CAND đã chủ động nắm, dự báo tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, đồng thời trực tiếp triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng đất nước. Đặc biệt, lực lượng CAND đã gương mẫu, tích cực triển khai thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đoàn kết, thống nhất, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân…

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại buổi làm việc.

Cũng theo Thứ trưởng Lê Quý Vương: Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã có trên 14.000 CBCS Công an anh dũng hy sinh, hơn 20.000 người bị thương tại các chiến trường, hàng nghìn đơn vị được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động...

“Ngày nay, trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự diễn ra đầy cam go, quyết liệt, máu của cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn đổ; hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an đã hy sinh, hàng ngàn đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Mỗi thành tích, chiến công, mỗi gương người tốt, việc tốt, mỗi sự cố gắng tận tụy của cán bộ, chiến sĩ CAND đã góp phần xây dựng đất nước hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, trật tự kỷ cương, phép nước được giữ vững, nghiêm minh; tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân được bảo vệ.” - Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định tại hội nghị.



Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng mong rằng, báo cáo viên các tỉnh, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm, làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền về các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đặt biệt là Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dành nhiều tình cảm cho lực lượng CAND với trách nhiệm là những “chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền miệng đến cơ sở, đến từng khu phố, bản làng và quần chúng; cổ vũ CBCS và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay./.