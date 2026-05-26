Ấm áp tình quê hương trên mảnh đất thiêng Udon Thani

Udon Thani từ lâu đã là mảnh đất thiêng liêng đối với kiều bào, nơi gần 100 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống, làm việc trong sự chở che, đùm bọc của bà con kiều bào. Trải qua nhiều thập kỷ, đây là lần đầu tiên cộng đồng người Việt tại Udon Thani được trực tiếp chào đón người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam sang thăm.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Udon Thani, Thái Lan.

Suốt một tuần nay, không khí tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani trở nên náo nức hơn bao giờ hết. Đông đảo kiều bào đã đồng lòng gác lại công việc thường nhật để chung tay sửa sang, chuẩn bị chu đáo cho sự kiện. Đây cũng là điểm dừng chân đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Thái Lan, kính cẩn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Ông Phạm Đức Dậu, Trưởng Ban Quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani, phấn khởi cho biết: “Nhất định kiều bào ai cũng vui lòng lắm, vừa vui vừa tự hào được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm”.

Hình ảnh về Bác Hồ tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Udon Thani, Thái Lan.

Theo Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, hàng trăm kiều bào đã đăng ký tham gia buổi gặp gỡ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vào ngày mai (27/5). Chia sẻ về ý nghĩa của chuyến thăm, ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani khẳng định, sự hiện diện của người đứng đầu Đảng, Nhà nước là nguồn động viên tinh thần lớn lao nhất cho bà con.

Ông Lương Xuân Hòa cho biết: “Kiều bào Thái Lan ở xa Tổ quốc, 80 tuổi trở xuống đều sinh ra tại Thái Lan. Kiều bào Thái Lan rất xúc động lần đầu tiên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới thăm kiều bào tỉnh Udon Thani. Đây là niềm vinh dự nhất của kiều bào Thái Lan, ai cũng muốn được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước”.

Kiều bào Thái Lan luôn hướng về quê hương, Tổ quốc.

Đối với những người con xa xứ, chuyến thăm này khiến bà con cảm thấy quê hương như đang ở ngay bên cạnh mình. Cô Nguyễn Thị Xuân Oanh, một kiều bào tại Udon Thani, xúc động chia sẻ: “Chúng tôi là những người con có hai mẹ: mẹ Việt thì đẻ tôi ra, mẹ Thái cho sữa, cho nhà sống chung. Hằng ngày, Việt kiều Thái Lan luôn biết ơn cả mẹ Thái và mẹ Việt. Việt kiều luôn làm tròn nhiệm vụ của một đứa con nuôi đối với đất nước Thái Lan, là quê thứ hai, nhưng cũng luôn luôn không quên mẹ đẻ của mình là Việt Nam. Lần này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sang thăm, chứng tỏ rằng Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến Việt kiều Thái Lan, những người con sống xa Tổ quốc. Đây cũng là sự khẳng định với lời nói của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chủ trương của Nhà nước là Việt kiều Thái Lan nói chung và nhất là kiều bào Udon Thani nói riêng đều là máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc”.

Dù sinh sống xa quê hương, nhờ sự đùm bọc của nước sở tại và dòng chảy nghĩa tình luôn được tiếp nối từ quê nhà, cộng đồng người Việt tại Udon Thani đã và đang phát triển thành một cộng đồng vững mạnh, uy tín, đóng góp tích cực cho cả hai quốc gia. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa thắt chặt sợi dây tình cảm gắn bó giữa kiều bào với cội nguồn quê hương.