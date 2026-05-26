Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Thái Lan: Đưa mối quan hệ 2 nước lên nấc thang mới

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27-29/5.

Nhân dịp này, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya trả lời phỏng vấn báo chí về những điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm và triển vọng của mối quan hệ song phương.

PV: Trước hết, Đại sứ có thể chia sẻ về ý nghĩa và nội dung trọng tâm của chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?

Đại sứ Urawadee Sriphiromya: Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Ngài Tô Lâm tới Thái Lan sau Đại hội Đảng lần thứ XIV và sau khi bộ máy lãnh đạo mới của Việt Nam được kiện toàn. Chuyến thăm diễn ra đúng vào năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026). Đã khá lâu rồi hai nước mới có chuyến thăm ở cấp cao nhất như vậy và lại là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công tác tới các nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Vì vậy, chuyến thăm phản ánh sự hợp tác bền chặt của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai bên. Thành tựu chính của chuyến thăm sẽ là việc hai bên thảo luận chi tiết để thông qua Chương trình Hành động (POA) giai đoạn 2026-2031 bao trùm mọi lĩnh vực như an ninh, hòa bình, thịnh vượng.

Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya

Trong bối cảnh quốc tế nhiều thách thức, hai nước sẽ thảo luận cách thức hỗ trợ lẫn nhau giữ vững hòa bình, ổn định khu vực và dẫn dắt chương trình nghị sự ASEAN. Các vấn đề ưu tiên cao bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Tôi đánh giá cao việc Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) vào năm ngoái. Việt Nam cũng được nhìn nhận là quốc gia khởi xướng các hoạt động hợp tác đa phương, vừa hoàn thành vai trò chủ trì hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT); có tiếng nói quan trọng từ UNESCO đến Liên hợp quốc cùng các chương trình nghị sự về phát triển. Vì vậy, tôi tin tưởng rằng, chuyến thăm chính thức của Ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ đạt được những kết quả rất tốt đẹp.

PV: Đại sứ đánh giá thế nào về những thành tựu nổi bật nhất trong quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam những năm gần đây?

Đại sứ Urawadee Sriphiromya: Tôi muốn khẳng định rằng, mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan chưa bao giờ gắn kết chặt chẽ và phát triển tốt đẹp như vậy, khi liên tục đạt được những bước phát triển mới qua từng năm.

Như tôi đã chia sẻ, vào năm ngoái, hai bên đã nhất trí nâng cấp lên Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Về kinh tế, Thái Lan luôn nằm trong nhóm 10 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, riêng năm ngoái đã tăng từ vị trí thứ 9 lên vị trí thứ 8. Thành tựu này đạt được nhờ sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và niềm tin vào các chính sách tạo môi trường thuận lợi cho khu vực tư nhân của Chính phủ Việt Nam.

Về giao lưu nhân dân và du lịch, lượng khách du lịch qua lại giữa hai nước tăng trưởng vượt bậc. Việt Nam là điểm đến yêu thích hàng đầu của người dân Thái Lan. Ngược lại, cũng có nhiều người Việt Nam sang Thái Lan, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế - đầu tư.

Về hợp tác văn hóa, năm ngoái, Hà Nội là một trong sáu thủ đô – nơi chúng tôi tổ chức Lễ hội Thái Lan (Thai Festival) đầu tiên. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày tại Hoàng thành Thăng Long đã thu hút hơn 20.000 lượt khách tham quan. Năm nay, lễ hội tiếp tục được tổ chức để chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Về hợp tác chính trị - an ninh, hai nước vừa ghi nhận chuyến thăm cảng của Tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh. Hai nước cũng tiếp tục củng cố sự tin cậy, hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN và APEC.

PV: Thương mại song phương giữa Thái Lan và Việt Nam đã tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây. Theo Đại sứ, đâu là những cơ hội mới dành cho doanh nghiệp của cả hai nước?

Đại sứ Urawadee Sriphiromya: Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Thái Lan đã vượt mốc 23 tỷ USD và đang hướng tới mục tiêu 25 tỷ USD. Thái Lan là đối tác thương mại số một của Việt Nam trong ASEAN và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong khối. Tiềm năng hợp tác càng lớn khi Việt Nam phát triển nhanh các cảng nước sâu, đường sắt Bắc - Nam và nâng cấp sân bay quốc tế.

Hợp tác kinh tế giữa hai nước mang tính bổ trợ lẫn nhau và được định hình bởi chiến lược “Ba kết nối”: Kết nối chuỗi cung ứng, Kết nối kinh tế địa phương và Kết nối phát triển bền vững.

Cụ thể, hai bên đang chuyển dịch sang sản phẩm công nghệ cao như chip bán dẫn; hợp tác chuyển đổi số, áp dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp Thái Lan sẵn sàng phát triển các khu công nghiệp đầu tư xanh, đồng bộ từ hạ tầng điện, nước cho đến xử lý chất thải tiêu chuẩn quốc tế. Các doanh nghiệp bán lẻ lớn của Thái Lan tại Việt Nam đang hỗ trợ nông sản và sản phẩm Việt Nam tiếp cận thị trường nội địa Thái Lan và vươn ra quốc tế, như chuỗi siêu thị ở Châu Âu.

Về năng lượng, hiện Thái Lan đã đầu tư khoảng 3 tỷ USD với công suất 3.000 MW vào điện mặt trời, nhiệt điện, điện gió tại Việt Nam và còn dư địa phát triển. Mới nhất, một doanh nghiệp nhà nước Thái Lan đang hợp tác cùng Nhật Bản sẵn sàng rót vốn đầu tư nhà máy nhiệt điện than sử dụng công nghệ sạch tại Việt Nam.

Ngoài ra, tôi thấy tiềm năng lớn từ các lĩnh vực mới như: công nghệ tài chính (Fintech), ngân hàng số, thanh toán qua mã QR. Hay về hàng không, hai bên cũng đang thúc đẩy các đường bay mới và có thể hợp tác trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu (MRO) máy bay, trong bối cảnh ngành hàng không Việt Nam đang phát triển mạnh, như Vietjet đã hoạt động tại Thái Lan hơn 10 năm. Triển vọng nữa là hợp tác nghiên cứu, đào tạo về y tế và chăm sóc sức khỏe có tác động trực tiếp đến người dân.

Với tất cả những nền tảng tốt đẹp như vậy, tôi tin rằng, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chắc chắn sẽ làm sâu sắc thêm tình hữu nghị bền chặt lâu đời và đưa mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan lên những nấc thang mới, đóng góp thiết thực vào một ASEAN tự cường và thịnh vượng.

PV: Trân trọng cảm ơn Đại sứ.