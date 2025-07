An Giang thành lập Đảng bộ Quân sự tỉnh

Theo đó, Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang trực thuộc Tỉnh ủy An Giang trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Quân sự tỉnh Kiên Giang, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang và Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 21 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh; chỉ định 7 người tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đại tá Huỳnh Văn Khởi, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Tại buổi lễ cũng đã công bố quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 7 người. Chỉ định đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành trao quyết định chỉ định ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 – 2030

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết, sau sáp nhập, tỉnh An Giang mới có địa bàn lớn và vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong thế trận quốc phòng, đây là tiền đề để tỉnh An Giang có nền tảng để phát triển nhưng cũng là trọng trách rất lớn của lực lượng vũ trang tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh An Giang thực sự là lực lượng nòng cốt, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao về công tác quân sự, quốc phòng, biên phòng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là khu vực biên giới.

