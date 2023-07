An toàn thông tin mạng làm nóng kỳ họp HĐND TP.HCM

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 10, HĐND TP.HCM khóa X, chiều nay (10/7), các đại biểu thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội. Nhiều ý kiến lo ngại về các vấn đề như kẹt xe, ngập nước và đặc biệt là an toàn thông tin mạng…

Người dân bức xúc khi bị lộ lọt thông tin

Đại biểu Vương Đức Hoàng Quân quan tâm đến vấn đề an ninh, an toàn và an sinh. Hiện nay, an toàn giao thông đang phát sinh một số vấn đề cần xử lý, an sinh thì tình trạng ngập tuy mới đầu mùa mưa nhưng đã ảnh hưởng đến người dân nhiều khu vực. Tình hình an ninh đang phát triển kinh tế số nên an ninh số rất cần được quan tâm.

“Nếu những người sử dụng mạng để đe dọa, hăm dọa thậm chí là trấn lột mà chúng ta không phát hiện được và xử lý nghiêm minh, nền kinh tế số cũng khó phát triển bền vững. Tôi đề nghị thành phố cần có sự quan tâm tập trung nguồn nhân lực, tài lực phù hợp để đảm bảo an ninh số”, ông Quân nói.

Đại biểu Vương Đức Hoàng Quân.

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho rằng, vấn đề an ninh, an toàn mạng đang có lỗ hổng. Ông Hiếu nêu tình trạng thời gian qua, khi vừa công khai dữ liệu tuyển sinh, kết quả thi, các cơ sở ngoài công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên đã có sẵn tất cả dữ liệu của học sinh để gửi mời phụ huynh thông báo trúng tuyển, được xét tuyển... điều này gây bức xúc cho phụ huynh.

“Thông tin bị đánh cắp rất nguy hiểm và phụ huynh rất bức xúc khi con họ chưa biết kết quả có trúng vào lớp 10 công lập hay chưa, đã có rất nhiều trường ngoài công lập, trường tư thục, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường Đại học mời gọi học. Khi trao đổi, chất vấn các trường họ bảo có được dữ liệu qua quá trình tiếp xúc và tư vấn tuyển sinh, nhưng tôi không tin họ có được dữ liệu bằng cách đó”, đại biểu Nguyễn Văn Hiếu quả quyết.

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu.

Chưa thể xử lý triệt để bắng biện pháp kỹ thuật

Đại biểu Lê Minh Đức cho biết, qua tiếp xúc cử tri, người dân rất bức xúc tình trạng cuộc gọi mạo danh cơ quan chức năng uy hiếp, lừa đảo người dân chuyển tiền.

“Người dân rất bức xúc, người ta nói với trình độ khoa học hiện nay nhưng cơ quan nhà nước không quản lý được chuyện này. Vẫn để các cuộc gọi nhan nhản, gọi người này người khác hay gọi cả lãnh đạo cũng được. Tại sao công nghệ chúng ta có mà chúng ta không làm được chuyện này? Chúng ta không có giải pháp từ gốc ngăn chặn vấn đề này hay sao?”, đại biểu đặt nhiều câu hỏi.

Ngay buổi thảo luận, ông Lý Minh Tuân, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM đã giải đáp một số ý kiến của các đại biểu, khẳng định hiện nay vấn đề an ninh trên môi trường số rất được TP.HCM và cả nước quan tâm. Theo chỉ đạo của Bộ Thông tin - Truyền thông, các nhà mạng cũng đã triển khai các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn cuộc gọi giả mạo nhưng chưa thể xử lý triệt để.

Ông Lý Minh Tuân, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Sở TT&TT TP.HCM đã giải đáp một số ý kiến của các đại biểu.

TP.HCM cũng đã tăng cường giám sát an ninh, diễn tập đảm bảo an ninh mạng. Công an thành phố cũng có một phòng để phòng chống tội phạm công nghệ nhưng đây là lĩnh vực rất mới, phức tạp, chuyển biến nhanh…Do đó, thành phố cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường cảnh giác cho người dân.

Ngày mai (11/7), Kỳ họp thứ 10, HĐND TP.HCM khóa X tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát chuyên đề về đầu tư công và công tác nhân sự.