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Anh Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII

Thứ Năm, 11:14, 25/06/2026
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VOV.VN - Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII, được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031. 


Trong sáng nay 25/6, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 119 anh, chị; Ban Thường vụ Trung ương Đoàn gồm 25 anh, chị; Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn gồm 17 anh, chị.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII, được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031. 

anh bui quang huy tai dac cu bi thu thu nhat trung uong Doan khoa xiii hinh anh 2
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh: "Chúng tôi xin hứa với đại hội và tuổi trẻ cả nước đoàn kết một lòng, tận tâm tận lực cùng cán bộ, đoàn viên cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn, lấy đoàn viên thanh niên làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển, dẫn dắt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có những bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước".

Phương Thoa/VOV1
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