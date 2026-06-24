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Ông Bùi Xuân Cường làm Bí thư phường Sài Gòn

Thứ Tư, 10:13, 24/06/2026
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VOV.VN - Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, được Thành ủy TP.HCM điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 24/6, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc điều động, chỉ định ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030.

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Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng ông Bùi Xuân Cường

Trước đó, ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, phường Sài Gòn là địa bàn trung tâm, giữ vai trò đặc biệt quan trọng của TP.HCM, nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, địa phương và các tập đoàn kinh tế lớn.

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Ông Bùi Xuân Cường làm Bí thư phường Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM kỳ vọng ông Bùi Xuân Cường cùng tập thể lãnh đạo phường phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh, xây dựng phường Sài Gòn trở thành địa phương kiểu mẫu, hiện đại, xứng đáng là bộ mặt của TP.HCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Bùi Xuân Cường cam kết cùng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và nhân dân, doanh nghiệp phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ phường đề ra, tiếp tục giữ vững vị thế, tiềm năng của phường trọng điểm mà TP.HCM đã giao cho phường Sài Gòn.

Ông Bùi Xuân Cường sinh năm 1975, quê quán tỉnh Ninh Bình. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Xây dựng công trình, ThS. Kỹ thuật, ThS. Quản lý hành chính công, Kỹ sư Xây dựng cầu đường; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Bùi Xuân Cường được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM vào tháng 10/2022. Trước đó ông từng làm Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (trước kia).

Sau khi TP.HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 7/2025, ông tiếp tục được chỉ định giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026. Đến tháng 3/2026, ông được HĐND TP.HCM bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

 Ngày 19/6, HĐND TP.HCM đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM để thực hiện công tác cán bộ.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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