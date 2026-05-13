Bà Chu Lệ Hường giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Ngày 13/5 tại buổi lễ, đại diện Tòa án nhân dân tối cao công bố quyết định điều động, bổ nhiệm bà Chu Lệ Hường (sinh năm 1973), Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, thay đồng chí Mai Anh Tài được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Biên Thùy trao quyết định bổ nhiệm cho bà Chu Lệ Hường tân Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Biên Thùy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chúc mừng đồng chí Chu Lệ Hường được Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng thời nhấn mạnh, Bắc Ninh là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, số lượng vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, án hình sự, dân sự ngày càng gia tăng và yêu cầu đối với công tác xét xử, cải cách tư pháp ngày càng cao.

Vì vậy, trên cương vị mới, đồng chí Chu Lệ Hường cần tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh giữ vững nguyên tắc đoàn kết, dân chủ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án; bảo đảm các phán quyết đúng pháp luật, khách quan, nghiêm minh, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với hoạt động tư pháp.

Đồng thời, đề nghị tân Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẩn trương tiếp cận công việc, tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Tòa án nhân dân tối cao đã đề ra; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong khối nội chính nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tân Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh Chu Lệ Hường phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh Chu Lệ Hường bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đối với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Lạng Sơn đã tin tưởng giao nhiệm vụ, giúp đỡ đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua.

Các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh chụp ảnh với hai đồng chí Chánh án

Tân Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo và toàn ngành; cùng tập thể cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh phát huy truyền thống, đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.