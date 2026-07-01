Ba Đình, Hà Nội: Một năm từ "đúng hạn" đến "thuận lợi nhất cho dân"

Động lực để Ba Đình đổi mới phương thức điều hành

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Ba Đình (Hà Nội), điểm nổi bật nhất sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bộ máy hành chính được tổ chức theo hướng tinh gọn hơn, đầu mối rõ ràng hơn, giảm các khâu trung gian. Nhờ đó, chính quyền cơ sở phát huy tốt hơn tính chủ động, linh hoạt và trách nhiệm trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

“Khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường được giao nhiều nhiệm vụ hơn, thẩm quyền rõ hơn, trách nhiệm cũng cao hơn. Điều đó tạo áp lực rất lớn trong giai đoạn đầu, nhưng đồng thời cũng là động lực để chính quyền cơ sở đổi mới phương thức điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc”, ông Tùng cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Văn hoá-Xã hội phường Ba Đình (Hà Nội)

Qua thực tiễn một năm triển khai, nhiều công việc đã được giải quyết ngay từ cơ sở, giảm đáng kể tình trạng phải xin ý kiến nhiều cấp như trước. Cùng với đó, bộ máy được sắp xếp theo hướng gọn hơn nhưng yêu cầu phối hợp giữa các bộ phận ngày càng chặt chẽ, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải nâng cao kỹ năng tổng hợp, xử lý công việc liên ngành và khả năng thích ứng với yêu cầu mới.

Một chuyển biến quan trọng khác là chuyển đổi số và cải cách hành chính được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Việc tiếp nhận hồ sơ, quản lý dữ liệu dân cư, xử lý văn bản điện tử và công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thanh Tùng, năm đầu triển khai cũng đặt ra không ít thách thức. Khối lượng công việc tăng lên, yêu cầu cán bộ phải đa nhiệm hơn, nhanh chóng làm chủ công nghệ và xử lý những vấn đề phát sinh trên địa bàn rộng, phức tạp. Dù vậy, nhìn tổng thể, mô hình mới đã tạo chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy, phương thức quản trị và hiệu quả phục vụ người dân.

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Đáng chú ý, cùng với việc tinh gọn bộ máy, tư duy phục vụ của chính quyền cơ sở cũng chuyển biến theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

"Không chỉ dừng ở việc giải quyết đúng hạn, chúng tôi đặt mục tiêu giải quyết đúng quy định nhưng thuận lợi nhất cho người dân", ông Tùng nói.

Theo lãnh đạo phường Ba Đình, chính quyền cơ sở đã rà soát, chuẩn hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm". Bộ phận Một cửa được củng cố, quy trình nội bộ được điều chỉnh phù hợp với mô hình mới. Các hồ sơ, thủ tục được niêm yết công khai, cập nhật thường xuyên. Cán bộ trực tiếp giải quyết hồ sơ của người dân được yêu cầu nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ và kỹ năng hướng dẫn người dân.

Cùng với việc tinh gọn bộ máy, chính quyền phường Ba Đình cũng đổi mới tư duy phục vụ, không chỉ bảo đảm giải quyết công việc đúng quy định, đúng thời hạn mà còn hướng tới sự thuận tiện tối đa cho người dân

Song song với đó, địa phương đẩy mạnh số hóa hồ sơ, xử lý văn bản điện tử, khai thác cơ sở dữ liệu dân cư và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Việc ứng dụng công nghệ giúp cắt giảm các khâu trung gian, giảm giấy tờ và thời gian đi lại của người dân đối với nhiều thủ tục phổ biến như hộ tịch, chứng thực, xác nhận cư trú, đăng ký khai sinh, khai tử, bảo trợ xã hội, đăng ký hộ kinh doanh, đất đai, xây dựng...

Theo đó, phường cũng tăng cường hướng dẫn ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải đáp kịp thời các vướng mắc nhằm hạn chế việc phải đi lại nhiều lần.

Bên cạnh cải cách thủ tục hành chính, công tác tiếp công dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và giải quyết đơn thư cũng được chú trọng. Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Ba Đình nhấn mạnh, hiệu quả cải cách hành chính không chỉ được đo bằng tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn mà còn bằng mức độ hài lòng, niềm tin và cảm nhận thực tế của người dân đối với chính quyền.

“Việc giải quyết thủ tục hành chính tại phường Ba Đình đã có bước chuyển theo hướng nhanh hơn, minh bạch hơn. Đây là kết quả rất quan trọng, nhưng cũng mới chỉ là bước đầu; thời gian tới phường sẽ tiếp tục cải thiện hơn nữa để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn trung tâm của Thủ đô”, ông Tùng nói.