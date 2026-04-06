Bà Nguyễn Thanh Hải tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT

Thứ Hai, 18:09, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 6/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu bà Nguyễn Thanh Hải giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Nguyễn Thanh Hải sinh ngày: 2/10/1970; Quê quán: TP Hà Nội; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý, Thạc sĩ Khoa học Vật lý, Đại học chuyên ngành khoa học Vật lý.

ba nguyen thanh hai tiep tuc giu chuc chu nhiem Uy ban khcn mt hinh anh 1
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải.

Tóm tắt quá trình công tác:

5/1997 - 3/2009: Giảng viên bộ môn Vật lý lý thuyết, bộ môn Vật lý tin học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; bảo vệ luận án Tiến sỹ (1998) rồi được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư (2007); Bí thư Đoàn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội khóa 12 rồi làm Phó Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

4/2009 - 8/2011: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương Đoàn; rồi làm Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương Hội; Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

9/2011 - 5/2013: Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIII.

6/2013 - 11/2015: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIII.

12/2015 - 4/2016: Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/2016).

4/2016 - 7/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy Ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

7/2016 - 5/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV; Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Canada. Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

6/2020 - 6/2024: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, khóa XIII (từ 1/2021); Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV tỉnh Thái Nguyên; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX tỉnh Thái Nguyên; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu I; Phó Chủ tịch Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam.

6/2024 - 2/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV; kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV.

1/2025: Được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm 2020-2025 (theo Quyết định số 1893-QĐNS/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị); Được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban Công tác đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025 (theo Quyết định số 22 ngày 27/2/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội).

2/2025 - 10/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc.

6/2025 - 10/2025: Được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban Công tác đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030.

26/6/2025 - 10/2025: Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

24/10/2025: Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV và Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

25/10/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam.

28/10/2025: Được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2025-2030.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

27/2/2026: Phó Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội.

3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

6/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

PV/VOV.VN
Tag: khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Thanh Hải Quốc hội tiểu sử
Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Trách nhiệm của Quốc hội và ĐBQH rất nặng nề nhưng vẻ vang
VOV.VN - Trong không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn dấu, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, sáng 6/4, Quốc hội khóa XVI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
VOV.VN - Sáng 6/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại phiên khai mạc. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn
VOV.VN - Sáng 6/4, Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp thứ nhất. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn.

