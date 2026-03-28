Bà Tôn Ngọc Hạnh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

Thứ Bảy, 11:43, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/3, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND. Tại kỳ họp, bà Tôn Ngọc Hạnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 -2031.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI đã thông qua báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 cho 85 người.

Tiếp đó, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt, bao gồm: chủ tịch, các phó chủ tịch và trưởng các ban của HĐND tỉnh; đồng thời thực hiện quy trình bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực.

Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp 

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Trần Văn Mi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI.

Bà Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Long Khánh, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí chủ tọa điều hành kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 (ảnh: BĐN)
Các đồng chí chủ tọa điều hành kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 (ảnh: BĐN)

Ở kỳ họp này, các đại biểu HĐND sẽ xem xét các tờ trình về nội dung thành lập các phường trên cơ sở giữ nguyên các xã Long Thành, Trị An, Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Dầu Giây, Lộc Ninh, Nhơn Trạch, Trảng Bom và Đồng Phú.

Trước đó, vào ngày 15/3/2026, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thành công tốt đẹp.

Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,62%. Kết quả này phản ánh niềm tin và sự đồng thuận cao của nhân dân đối với bộ máy chính quyền địa phương.

Bà Tôn Ngọc Hạnh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI
Bà Tôn Ngọc Hạnh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI

Bà Tôn Ngọc Hạnh (SN 1980, quê quán phường Thuận Giao, TP.HCM-trước là TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) có trình độ chuyên môn, thạc sĩ chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng), cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, cao cấp lý luận chính trị.

Bà Tôn Ngọc Hạnh từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước; Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước; Bí thư Thành ủy Đồng Xoài nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X.

 

Ông Nguyễn Hồng Phong được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

Ông Nguyễn Hồng Phong được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

VOV.VN - Ngày 27/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% phiếu tán thành. Kỳ họp cũng kiện toàn các chức danh chủ chốt, bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thiên Lý-Quốc Việt/VOV-TP.HCM
Đồng Nai: Điều chỉnh nhân sự trước giờ "G" bầu cử tại đơn vị bầu cử số 3
Đồng Nai: Điều chỉnh nhân sự trước giờ “G” bầu cử tại đơn vị bầu cử số 3

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai vừa công bố quyết định về việc điều chỉnh 2 nhân sự Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 3.

Đồng Nai: Điều chỉnh nhân sự trước giờ “G” bầu cử tại đơn vị bầu cử số 3

Đồng Nai: Điều chỉnh nhân sự trước giờ “G” bầu cử tại đơn vị bầu cử số 3

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai vừa công bố quyết định về việc điều chỉnh 2 nhân sự Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 3.

Đồng Nai, Đắk Lắk chủ động bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử
Đồng Nai, Đắk Lắk chủ động bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử

VOV.VN - Để ngày bầu cử diễn ra thành công, an toàn, các địa phương này tăng cường kiểm soát không gian mạng, chủ động phối hợp với địa bàn giáp ranh nắm tình hình, nhanh chóng xử lý các tình huống.

Đồng Nai, Đắk Lắk chủ động bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử

Đồng Nai, Đắk Lắk chủ động bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử

VOV.VN - Để ngày bầu cử diễn ra thành công, an toàn, các địa phương này tăng cường kiểm soát không gian mạng, chủ động phối hợp với địa bàn giáp ranh nắm tình hình, nhanh chóng xử lý các tình huống.

