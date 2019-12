Bà Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Nghệ An

Chiều 15/12, Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn dẫn đầu đoàn công tác đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra đã trình dự thảo kết quả kiểm tra của Bộ Chính trị về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26- NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” (Nghị quyết 26) gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết 18).

Bà Trương Thị Mai cùng đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Trung ương đã tiến hành kiểm tra tại 10 đơn vị gồm: TP. Vinh, thị xã Cửa Lò, các huyện: Diễn Châu, Con Cuông, Hưng Nguyên và các đơn vị là: Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh. Sau cuộc làm việc này, Đoàn kiểm tra sẽ hoàn thiện báo cáo và trình Bộ Chính trị.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, bổ sung, kiến nghị của tỉnh, kết luận cuộc làm việc, bà Trương Thị Mai cho biết, Đoàn kiểm tra đánh giá Nghệ An đã nghiêm túc, quyết liệt trong quán triệt, triển khai Nghị quyết 18, Nghị quyết 26 và cũng cụ thể hoá để phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; quá trình thực hiện đã chuyển biến tích cực nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị.

Tỉnh Nghệ An cũng đã có nhiều nỗ lực triển khai Nghị quyết số 18 và một phần Nghị quyết số 26, trong đó, đối với thực hiện Nghị quyết số 18 đã có những kết quả rất cụ thể là: giảm đầu mối, giảm tổ chức; thí điểm một số mô hình: Bí thư cấp ủy là chủ tịch HĐND, Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu ở một số tổ chức, cơ quan… Tỉnh đã thực hiện các bước sắp xếp lại các xã không đủ tiêu chí; tinh giản biên chế được 10,3%.

Đối với Nghị quyết 26, mặc dù thời gian thực hiện còn ngắn song Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá, Nghệ An đã thực hiện tốt một số nội dung như: 13/21 bí thư cấp uỷ cấp huyện không phải là người địa phương và phấn đấu hoàn thành chủ trương này ở 21 huyện, thành, thị đến năm 2025.

Trong luân chuyển cán bộ, tỉnh đã thực hiện luân chuyển ngang, luân chuyển dọc và đề nghị cố gắng tiếp tục thực hiện để trong hệ thống chính trị liên thông tốt hơn. Nghệ An cũng đã nỗ lực xây dựng, triển khai đề án vị trí việc làm; bố trí công an chính quy về xã…

Bà Trương Thị Mai và đoàn công tác trao ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình Đoàn Văn Nam tại khối Hải Bằng 2, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò.

Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị lưu ý, quá trình thực hiện Nghị quyết 26 ở Nghệ An phải kết hợp với Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 về công tác cán bộ. Tất cả được lồng ghép với nhau chặt chẽ và sâu sắc.

Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị Nghệ An nghiên cứu khắc phục những điểm còn hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết 26 và Nghị quyết 18, với tinh thần quyết tâm, thực hiện một cách thận trọng, có bước đi chặt chẽ. Đặc biệt, tỉnh phải quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ để tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nghị quyết của Đảng.

Bà Trương Thị Mai cũng bày tỏ phấn khởi trước những kết quả kinh tế - xã hội của Nghệ An năm 2019; an ninh chính trị, an ninh tôn giáo được đảm bảo và đánh giá đây là bước nền tảng để tổ chức đại hội Đảng các cấp vào năm 2020.

Phát biểu kết thúc cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh trân trọng cảm ơn Đoàn kiểm tra, đồng thời tiếp thu các ý kiến quán triệt của đoàn công tác. Sau khi có kết luận kiểm tra, Nghệ An sẽ thực hiện cụ thể các nội dung đoàn đã chỉ ra để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2020 - 2025.

Chiều cùng ngày, đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác Trung ương thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019).

Trong buổi sáng, bà Trương Thị Mai đã đến trao 3 nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. Tiếp đó, tại trụ sở UBND tỉnh, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã chứng kiến lễ trao hỗ trợ 500 triệu đồng của Hiệp sỹ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh và doanh nghiệp đồng hành cho Quỹ vì người nghèo tỉnh Nghệ An và 200 triệu đồng cho Quỹ bác ái xã hội giáo phận Vinh./.