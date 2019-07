Bác Tôn - niềm tự hào của giai cấp công nhân

Chủ tịch Tôn Đức Thắng không chỉ là người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam, mà đối với tổ chức công đoàn, Bác Tôn là người công nhân đầu tiên đặt nền móng thành lập Tổ chức công đoàn. Tự hào khi được sinh ra trên quê hương Bác Tôn, thời gian qua, cùng với tổ chức công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động tỉnh An Giang đã xây dựng tổ chức Công đoàn vững vàng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; góp phần đưa An Giang phát triển.

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 90 cán bộ công đoàn cơ sở được được tặng bằng khen.



Bằng nhiều hoạt động thiết thực, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung về cơ sở, các cấp công đoàn trong tỉnh An Giang đã tập hợp, động viên đông đảo công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo… Anh Lê Trí Huy - đoàn viên, Công đoàn Sở GD&ĐT tỉnh An Giang chia sẻ, là một đoàn viên trẻ, trong giai đoạn phát triển như hiện nay không chỉ giỏi chuyên môn, mà cần phải năng động, sáng tạo, nắm thời cơ và chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp.

“Trong giai đoạn cách mạng 4.0 sẽ tạo ra nhiều cơ hội và thách thức. Là một công đoàn viên, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi ra sức rèn luyện, phát huy bản chất giai cấp công nhân, cố gắng học tập tiếp thu nhanh những tri thức, công nghệ tiên tiến, cải tiến phương pháp làm việc năng động hiệu quả hơn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ chính trị- kinh tế- xã hội của địa phương, góp phần đưa quê hương An Giang, quê hương Bác Tôn tiến nhanh vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế”- anh Lê Trí Huy chia sẻ.

Vinh dự và tự hào khi được sinh ra và làm việc trên quê hương Bác Tôn, với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, từng lớp cán bộ công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Với bà Nguyễn Kim Ngọc - nguyên Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh An Giang, trải qua 43 năm công tác khác nhau, nhưng đối với bà 27 làm công tác công đoàn vẫn là thời gian ấn tượng nhất. Đây cũng là thời gian giúp bà trưởng thành hơn. Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng bà vẫn thường gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm cho thế hệ cán bộ trẻ làm công tác công đoàn.

Tổ chức công đoàn là nơi bà được rèn luyện rất nhiều, giúp bà trưởng thành. Cán bộ công đoàn ngày nay rất trẻ, tạo cho tổ chức công đoàn vừa trẻ về tuổi đời, vừa tươi trẻ về trí tuệ. Làm cán bộ công đoàn thì không được quan liêu, không được xa rời quần chúng, quần chúng cần là mình phải có mặt.

Cùng với việc duy trì tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, Công đoàn An Giang đã thường xuyên đổi mới, tổ chức các hoạt động thu hút đông đảo CNVCLĐ và người sử dụng lao động tham gia.

Điển hình, mỗi năm việc tổ chức Chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, các hoạt động “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”… đã huy động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, người sử dụng lao động quan tâm, chăm lo hàng chục ngàn đoàn viên, CNVCLĐ.

Riêng việc vận động xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn” đã có hàng ngàn đoàn viên, CNVCLĐ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; đặc biệt chăm lo được nhà ở tập thể cho hơn 1.000 giáo viên ở vùng sâu, vùng khó khăn và bước đầu xây dựng được một số thiết chế văn hóa, thể thao, trong đó có Nhà Văn hóa lao động, Nhà trẻ cho con CNLĐ nhằm phục vụ nhu cầu cần thiết cho CNLĐ tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp…

Hội thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh An Giang.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh An Giang cho biết, trong những năm gần đây, tổ chức công đoàn An Giang và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tỉnh đã triển khai và thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đồng hành chia sẻ với doanh nghiệp và người lao động, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu đẹp.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, sự phát triển đi lên cùng những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh có sự đóng góp lớn của hơn 100.000 CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn An Giang. Trong thời gian tới, ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị, toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn An Giang cần phải xác định đúng trọng tâm, trọng điểm và thực hiện hiệu quả, thiết thực.

Theo ông, đối với tổ chức công đoàn, Bác Tôn chính là người công nhân đầu tiên đặt nền móng cho tổ chức công đoàn. Vì vậy, thế hệ con cháu của Bác Tôn, luôn tự hào, giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang hào hùng của giai cấp công nhân. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, các cấp công đoàn, cùng với lực lượng đoàn viên, cán bộ, công nhân viên chức lao động cần tiếp tục nêu cao ý chí tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội, hướng vào mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, tạo thêm nhiều việc làm cho công nhân viên chức, người lao động, góp phần tăng trưởng kinh tế của địa phương, của doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Vinh dự và tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên vùng đất An Giang giàu truyền thống cách mạng, nơi sinh ra người con ưu tú Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính mến.

Phát huy truyền thống đó, tổ chức công đoàn cùng với đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tỉnh An Giang đã và đang ra sức, xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn vững vàng về chính trị, tư tưởng và tổ chức bằng nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng quê hương An Giang, quê hương Bác Tôn ngày một vững mạnh./.