Sáng 29/12, tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X, các đại biểu đã thực hiện quy trình về công tác cán bộ liên quan việc bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Trần Văn Tân.

Quang cảnh kỳ họp.

Ông Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam là 1 trong số các bị cáo được TAND thành phố Hà Nội xác định đã có hành vi “nhận hối lộ” trong vụ “chuyến bay giải cứu”.

Tại kỳ họp này, 50/50 đại biểu có mặt đã biểu quyết thống nhất bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Trần Văn Tân.

Đại biểu biểu quyết thống nhất bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Trần Văn Tân.

Ông Trần Văn Tân sinh ngày 30/5/1979, quê quán xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật, Cao cấp lý luận Chính trị.

Ngày 31/12/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Văn Tân về tội "Nhận hối lộ".

Ngày 27/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu” về các tội danh: “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam bị tuyên phạt 5 năm tù.

Bị cáo Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam là 1 trong số các bị cáo được xác định đã có hành vi “nhận hối lộ” trong vụ án này.

Hội đồng xét xử xác định, ông Trần Văn Tân trong thời gian làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã trực tiếp duyệt, ký công văn đồng ý cho doanh nghiệp đưa công dân về cách ly tại tỉnh này.

Từ tháng 5/2021 - 12/2021, ông Trần Văn Tân đã 9 lần nhận hối lộ với tổng số tiền 5 tỷ đồng. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án “chuyến bay giải cứu” và các tình tiết diễn ra trong phiên tòa, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tân 5 năm tù.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam thực hiện quy trình bãi nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Lê Ngọc Tường, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam.

Kết quả 50/50 đại biểu có mặt đã biểu quyết thống nhất bãi nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Lê Ngọc Tường.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 33 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 14/11 đến ngày 16/11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Ngọc Tường.

Ông Lê Ngọc Tường là một trong số những cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng, chống dịch.