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Ban Bí thư công bố quyết định giám sát toàn diện giáo dục phổ thông

Thứ Ba, 18:11, 13/10/2026
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VOV.VN - Đoàn giám sát của Ban Bí thư do đồng chí Trịnh Văn Quyết làm Trưởng đoàn sẽ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW trong giáo dục phổ thông, tập trung vào chương trình, sách giáo khoa, cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo.

 

Chiều 13/10, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị tổ chức hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị.

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Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Đoàn giám sát công bố Quyết định và Kế hoạch giám sát của Ban Bí thư. Theo đó, nội dung là đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, trọng tâm là đánh giá toàn diện công tác liên quan đến nội dung sách giáo khoa; đánh giá công tác giáo dục phổ thông, công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông; việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung và các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới nói riêng. Mốc thời gian giám sát từ năm 2023 đến ngày 30/9/2026; thời gian hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Tại Hội nghị, các thành viên Đoàn Giám sát và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng trao đổi, thống nhất lịch làm việc, yêu cầu báo cáo, hồ sơ, tài liệu và đầu mối phối hợp.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh: Giáo dục và đào tạo luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Với việc ban hành Nghị quyết số 71, cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục nhận thức rõ động lực và trách nhiệm lớn trong bối cảnh mới, với những yêu cầu mới về phát triển đất nước.

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Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị

Việc Ban Bí thư thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề liên quan đến giáo dục phổ thông, vừa là yêu cầu, vừa là cơ hội để báo cáo những công việc đang triển khai, kết quả đạt được, kiến nghị về những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện; đồng thời là cơ hội để học hỏi, lắng nghe những ý kiến khách quan từ các ban Đảng.

“Chúng tôi sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí để xây dựng báo cáo làm sao đạt được yêu cầu chất lượng, sát thực, ngắn gọn, đầy đủ thông tin và cập nhật kịp thời, cũng như những tài liệu kèm theo kịp thời và toàn diện. Trên cơ sở đó cũng sẽ làm việc chặt chẽ với đoàn, để lựa chọn các địa phương, các đơn vị, rồi các chuyên gia, làm sao để đoàn có cái nhìn toàn diện. Đó cũng là mong muốn của Bộ để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao thực hiện Nghị quyết 71 này”, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn giám sát nêu rõ, giáo dục và đào tạo luôn là quốc sách hàng đầu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đối với giáo dục và đào tạo ngày càng cao, đòi hỏi phải tiếp tục rà soát, đánh giá để có những giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Việc Ban Bí thư thành lập Đoàn giám sát nhằm đánh giá khách quan kết quả triển khai Nghị quyết số 71, chuyên đề về giáo dục phổ thông, trong đó tập trung làm rõ 4 vấn đề lớn gồm: Chương trình giáo dục phổ thông; Sách giáo khoa; Cơ sở vật chất và Tổ chức bộ máy, đội ngũ nhà giáo. Cuộc giám sát không nhằm tìm kiếm vi phạm hay xem xét khuyết điểm của cá nhân, tổ chức mà làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương, quyết sách phù hợp trong giai đoạn mới.

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Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại hội nghị

“Với bốn nội dung như vậy để chúng ta trả lời cho được các câu hỏi là đã làm được gì và chưa làm được gì; vì sao; tiếp theo phải làm gì và làm như thế nào; đề xuất với Bộ Chính trị những nội dung gì. Khi Bộ Chính trị có kết luận rồi thì Đảng ủy Chính phủ sẽ triển khai thực hiện thống nhất trong cả hệ thống để nâng cao chất lượng của giáo dục phổ thông. Và tôi nghĩ đợt này nếu chúng ta làm nghiêm túc, khách quan chắc chắn sẽ góp phần rất lớn để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trong cả nước”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng yêu cầu quá trình giám sát phải “nói thẳng, nói thật, đánh giá đúng”, làm đến nơi đến chốn, bởi “mỗi trang sách giáo khoa, mỗi lớp học, mỗi người thầy đều gắn với tương lai của hàng chục triệu học sinh và niềm tin của hàng chục triệu gia đình”. Qua đó, góp phần đưa giáo dục phổ thông đi vào nền nếp, ổn định, nâng cao chất lượng, thực sự trở thành nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

 

Minh Hường/VOV1
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