Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 diễn ra ngày 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện chương trình, xây dựng lộ trình hoàn thành bộ sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất trong toàn quốc và miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029; đổi mới công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, cung ứng sách giáo khoa.

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Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương để bố trí đủ đội ngũ giáo viên và rà soát quy hoạch, bố trí ngân sách, quỹ đất để xây dựng các trường mới, bảo đảm đủ trường, đủ lớp; tập trung rà soát tổng thể chương trình, nội dung dạy học, kiểm tra, nghiên cứu điều chỉnh để giảm áp lực học tập, thi cử và hoàn thiện đề án tuyển sinh.

Nhấn mạnh đến chất lượng giáo dục, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu xây dựng và triển khai chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực ưu tiên; sử dụng thống nhất 01 bộ sách giáo khoa từ năm học 2026-2027; quyết liệt xây dựng, hoàn thiện và đưa vào sử dụng 107 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền khởi công giai đoạn 1; tiếp tục triển khai chính sách miễn, giảm học phí.

Cùng với đó, thực hiện sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục, chuyển mạnh từ giảm đầu mối cơ học sang tổ chức lại các trường theo quy mô dân số, phân bố dân cư; tình trạng thiếu giáo viên cục bộ từng bước được khắc phục gắn với việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục công lập.

Cũng tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Bộ Nội vụ rà soát, hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy ở cấp cơ sở; hoàn thiện đề xuất biên chế của hệ thống chính trị để trình cấp có thẩm quyền, cũng như cơ chế về lương, phụ cấp, phân cấp, phân quyền…

Bộ Y tế được yêu cầu tiếp tục thực hiện lộ trình phấn đấu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập Sổ sức khỏe điện tử...